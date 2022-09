Mi, óvodás korú gyerekek, a templom háta mögül lestük a munkát. Fellner György, a birtok utolsó bérlője építtette a felesége kérésére. Amikor készen lett, felszentelték a gyermekintézményt. Máig emlékszem, 67-en lettünk óvodások. Készült is erről akkoriban egy fotó. Sajnos mára az egykori társak közül sokan meghaltak. Az óvoda Fellner György feleségéről, Erzsébet asszonyról kapta a nevét, ezért írták ki az épületre, hogy „Erzsébet gyermekotthon”. Akkor az a hír járta a faluban, hogy Erzsébet azt mondta a férjének, hogy csak akkor jön Budapestről Árpádhalomra, ha felépít egy óvodát. Így esett, hogy Szentesen még nem volt óvoda, amikor mi, árpádhalmi kisgyerekek, 1938-ban már óvodások lehettünk. Zoltártérről és a Szendrey majorból is hozták a gyerekeket, méghozzá lórévasúttal. Indítottak külön óvodás lóréjáratokat is, amelyen kizárólag kisgyerekek utaztak