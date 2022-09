Elindult a Nagymágocsi Termelői Piac építése, melynek helyszíne a Petőfi-térnek a polgármesteri hivatal felőli része. A régi piactér a Kossuth utca és a Szentesi út kereszteződésében a település életében jó döntés, és meghatározó dolog volt. A funkcióját jól ellátta, de ma már megváltoztak a vásárlók és az árusítók igényei is

- számolt be oldalán Szebellédi Endre polgármester.

Számos lakossági jelzés érkezett a piacüzemeltetés esetében a kivilágítás hiányával, a nehézkes parkolással kapcsolatban. Problémaként merült fel a mosdóhelyiségek részleges hiánya a mozgáskorlátozott személyek számára leginkább. A piacon tartózkodók számára problémát jelentett az eső, a szél, és a hideg, mivel nem állt rendelkezésre zárt épületrész. A most épülő piacépület elárusító helyei zárhatóak és fűtésre alkalmasak lesznek. Rendelkezésre fog állni külön női, férfi, mozgáskorlátozottak számára mosdóhelyiség. Az áramszükséglet napelemmel kerül megtermelésre. A fedett épület alkalmas lesz egyéb rendezvény megtartására is - írja.

A Petőfi-tér kis területét „foglalja” el a piactér, így alkalmas marad a parkosításra.