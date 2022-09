Az új képviselő és a bizottsági tagok is esküt tettek a mártélyi képviselő-testület ülésén, ahol többek között hatályon kívül helyezték a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet is. Az októberi közmeghallgatás napirendjéről is döntöttek.

A soron következő ülését tartotta kedden délután a mártélyi képviselő-testület. Az új, augusztus 7-én megválasztott képviselő-testület egyik tagja, Szín Dániel egyéb elfoglaltságaira való tekintettel lemondott. A választási listán soron következő B. Kovács Emőke a felkérést elfogadta és a képviselői esküjét is letette.

A testület módosította Mártély 2022-es költségvetését, ami az önkormányzat és az Általános Művelődési Központ gazdálkodását érinti. A módosítás a központi költségvetési támogatás-, illetve forráselvonás miatt vált szükségessé. A bevételi és a kiadási főösszeget a módosítások után 395 millió 560 ezer forintban határozták meg.

Az ülésen döntöttek az október 12-i közmeghallgatás témáiról is, ahol szó esik majd a település gazdasági helyzetéről, a jövőbeni elképzelésekről, fejlesztésekről és intézményi beszámolókat is hallhatnak a résztvevők.

Az ülésen beszámoló hangzott el a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás első félévi munkájától, a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről, az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetéről. Elhangzott, a Magyar Államkincstár előzetes számításai alapján az önkormányzat megközelítőleg 14 millió forint kiegészítő támogatásra jogosult a kis- és középvállalkozók adókedvezménye jogán, amit novemberben utalnak ki. Lapunk úgy tudja, ez az a pluszbevétel, amire Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere többször is célzott, hogy Mártély majd ebből fizesse ki a Hódmezővásárhely felé fennálló tartozása közel felét.

A testület döntött a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről is. Ambrus István polgármester hangsúlyozta, mivel a település nagyon nehéz anyagi helyzetben van, ezt különösen fontos dolognak, nemes felajánlásnak tartja. A rendeletet még 2014-ben alkották meg, akkor bruttó 30 ezer forintos tiszteletdíjat határoztak meg a képviselőknek. Mivel az újonnan megválasztott testület tagjai jelezték, hogy nem kívánnak ezzel élni, ezért a jegyző javaslatára hatályon kívül helyezték a rendeletet.

A testületi ülésen letette esküjét a az ifjúsági és népjóléti bizottság külsős tagja, Baranyi Istvánné, valamint a pénzügyi és ügyrendi bizottság új tagja, Vacsi Irén.