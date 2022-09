Korlátozni fogjuk a közvilágítást

– mondott egy példát Drimba Tibor, Maroslele első embere arra, hogyan igyekszik spórolni a megemelkedett rezsiköltségeken a falu önkormányzata. Azt még nem döntötték el, hogy csak minden második lámpatest világítson, vagy mind, de kevesebb órában.

Arra mindenképp vigyázunk, hogy ne legyen hosszú ideig sötét, mert az rontaná a közbiztonságot

– mondta.

Az viszont biztos, hogy az időseket ellátó szociális intézmény beköltözik a volt jegyzői lakba. Ennek az épületnek a rezsije az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően nulla forint. Itt eredetileg ifjúsági klub és helytörténeti múzeum üzemelt volna, de ezt az elképzelést egyelőre fel kell adni.

Ezzel évi 6 millió forintot takarítunk meg

– mondta Drimba.

Az önkormányzat magán is spórol. Télre lezárják a polgármesteri hivatal emeleti részét, csak a lenti irodákat fogják használni. A faluházat a tankerülettel közösen tartják fenn, mert ott vannak az iskolai tornaórák – itt a délutáni nyitvatartás korlátozása, illetve a bérleti díjak emelése várható. N

őni fognak a közétkeztetés díjtételei, a szociális menzát pedig csak a 100 ezer forintnál kisebb nyugdíjban részesülőknek fogják biztosítani. Jó hír viszont, hogy az energetikai szempontból korszerű könyvtárban, bölcsődében és óvodában nem lesz szükség korlátozásra, és a tavalyihoz hasonló marad a szociális támogatási keret, illetve tűzifaosztás is lesz.

Farkas János, Magyarcsanád polgármestere már augusztus közepén tájékoztatta a Délmagyarországot, hogy a Szent Gellért napokat, azaz a falunapi programsorozatot lefújják. Ez nagyjából 3 millió forintba került volna. Akkor szó volt arról is, hogy az érintett gazdáktól hozzájárulást kérnek a külterületi utak felújításához – ebből 4 millió jött be. Azóta eldöntötték, napelemet szerelnek a közkonyhára, az óvoda pedig beköltözik a művelődési házba. Igaz, ez egy felújítás miatt egyébként is megtörtént volna. És lesz olyan megnyert pályázat, amit visszaadnak, hogy ne kelljen önerőt fizetni.