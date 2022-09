Idén Tatán, a Kocsi úti temetőben rendezték meg a sírásó versenyt, amelyre 15 csapat nevezett szerte az országból. A hódmezővásárhelyi székhelyű Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. már 2017 óta, vagyis negyedik alkalommal vett részt a nem mindennapi eseményen, 2018-ban az első helyen végzett a cég akkori csapata.

– Megfeszített munkatempóban, 1 óra 35 perc 55 másodperc alatt ásta ki csapatunk a 160 centiméter mély, 2 méter hosszú és 80 centiméter széles sírgödröt. Vagyis bőven a 2 órás időintervallumon belül végeztek – tudtuk meg Varga Györgytől, a Kegyeleti Kft. ügyvezetőjétől. A cég egyik szervezője és támogatója is volt a rendezvénynek. Nem csak az idő számított, hanem a minőséget, az egyenes falakat is ellenőrizte a zsűri.

Lődi Imre és Fehér Zsolt büszkék lehetnek magukra. A talaj nem könnyítette meg a munkájukat.

– A tatai temető nagyon szép, parkos jellegű. Az előző napokban többször esett az eső, de a verseny idejére szerencsére jó idő lett. A föld felső rétege nem okozott problémát, majd következett egy, a szárazságtól megkeményedett rész, a gödör legmélyére pedig homokos talaj jutott, vagyis nem egészen olyan, mint amivel a napi munkájuk során találkoznak a fiúk, akik megbirkóztak a feladattal, és ezt időeredményük is jól tükröz – mondta Komlódi Gabriella, a cég kommunikációs munkatársa. A csapat tagjai fiatalok, a vásárhelyi Lődi Imre 23 éves, a zákányszéki Fehér Zsolt pedig a harmincas évei elején jár.

A vásárhelyi csapatnak volt egyébként a legnagyobb szurkolótábora, a cég 10 munkatársa, akik a helyszínhez méltó módon szorítottak a sírgödröt ásó kollégáiknak.

A rendezvény célja a versenyen túl az volt, hogy a testet-lelket rendkívül igénybe vevő szakma képviselői találkozzanak. A versenyt megelőző este levetítettük Pozsgai Zsolt és Kerekes András To be, or…? című, több nemzetközi filmfesztiválon is díjazott dokumentumfilmjét, ami a 4. országos sírásó versenyről szól.