Jövő héttől nem üzemel a meleg vizes medence a Tiszavirág Uszodában – erről feliratokon tájékoztatják a vendégeket. Kérdésünkre Nagy Katalin, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezetője elmondta, mivel a medence egy része kültéren található, annak a „kiúszós” része miatt teljes mértékben kitett az időjárás hatásainak.

A medence vizének fűtésével a környezetet melegítjük. A medence külső és belső víztömege egymástól nem választható el, a két rész külön nem üzemeltethető, ezért annak fűtését szüneteltetjük, igénybevétele nem lehetséges október 3-tól

– mondta.

Korábban az a hír is elterjedt, hogy a szaunákat sem működtetik majd, ezt azonban az ügyvezető cáfolta.

Sőt október 1-2 között csatlakoztunk a szaunázók hétvégéje programsorozathoz, melyre szaunaszeánszokkal és meglepetésekkel várjuk vendégeinket. A szaunák és a wellness részleg ezt követően is változatlanul használható lesz

– hangsúlyozta. Nem zár be a Városi Sportuszoda sem, a sátrat hamarosan felteszik, hogy téliesítsék. Korábban megírtuk: a Sport és Fürdők tájékoztatása szerint az iskolai úszásoktatás sem áll le, ez a kijelentés azonban sokakban indulatot váltott ki. Szerkesztőségünket ugyanis több szülő is megkereste és jelezte: náluk már lemondták az uszodai tanórákat annak ellenére is, hogy annak árát befizették és a szükséges felszereléseket megvásárolták. Ez egyébként nincs minden intézményben így, van, ahol továbbra is viszik a gyerekeket úszni. Megkérdeztük Plesovszkiné Ujfaluczki Judit szegedi tankerületi vezetőt, tankerületi döntés volt-e az úszásoktatás leállítása és ha igen, mi volt az oka. Választ lapzártánkig nem kaptunk.

Ismét rákérdeztünk a Szegedi Sport és Fürdőknél, született-e döntés további takarékossági intézkedésekről. Nagy Katalin ezzel kapcsolatosan azt mondta, a sportlétesítményekben lehetséges energiatakarékossági intézkedéseket a tulajdonossal vizsgálják, melyekről döntés esetén tájékoztatást fognak adni.