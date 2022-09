Életveszélyes lehet 55 perce

Rongyokkal és pet palackkal tilos tüzelni

Még nem kezdődött el a fűtési szezon, de a katasztrófavédelem már most arra figyelmeztet, hogy nem szabad akármit elégetni a kazánokban és a kályhákban, mert a rossz tüzelőanyag akár életveszélyt is okozhat. Ezen kívül az is fontos, hogy mindenki ellenőriztesse a kéményét, még mielőtt először begyújtana idén ősszel.

Munkában a kéményseprő. Életveszélyes lehet a rossz tüzelőanyag használata. Archív fotó: Imre György/MW

Félő, hogy a rezsiárak emelkedésével sokan lesznek, akik olyan anyaggal próbálnak meg fűteni, amivel tilos, és ezzel saját magukat sodorhatják veszélybe – mondta a Délmagyarországnak a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Molnár Krisztina emlékeztetett, hogy a hivatalos fűtési szezon október 15-én kezdődik, viszont ha hamarabb hűvösebbre fordul az idő, nyilván sokan begyújtanak, de egyáltalán nem mindegy, hogy mivel teszik ezt. Fontos, hogy háztartási hulladékkal nem szabad tüzelni, csak kezeletlen fával, vagy szénnel lehet. A hulladék nem csak fokozottan szennyezi a levegőt, hanem életveszélyes is lehet. A szóvivő szerint a különféle rongyok, vagy éppen petpalackok égetésekor gyorsan lerakódhat a korom a kéményben, ami eltömíti azt. Molnár Krisztina szerint már olyan is előfordult, hogy valaki dezodorral és öngyújtóval akarta begyújtani a kandallóját, ami tragédiát okozott. Ezekre pedig azért kell nagyon figyelni, mert a tragédia percek alatt megtörténhet, amit a statisztika is alátámaszt. 2022 első félévében összesen országosan 4136 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, 321-el többször, mint a tavalyi év hasonló időszakában. 49 ember vesztette az életét, héttel többen, mint 2021 első hat hónapjában. A leggyakrabban idős emberek válnak ilyen eset áldozatává, mert mire észlelik a tüzet, már annyi mérgező égésterméket belélegeztek, hogy már nem képesek menekülni. A lakástüzekben 298-an megsérültek, többségük füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók az égő épületekből összesen 210 embert mentettek ki. Pedig a lakástüzek egy része megelőzhető lenne azzal, ha nem égetnének el mindent az emberek, nem benzinnel próbálnának begyújtani például, és rendszeresen ellenőriztetnék a kéményeket – közölte a szóvivő. Bár a kéményseprők most túlterheltek amiatt, hogy sokan akarnak egyszerre átállni gázról szilárd tüzelésre, mindenkihez eljutnak, akihez kell. Tehát azok, akik meg nem ellenőriztették kéményüket és fűtőeszközeiket, ezt még mindig megtehetik. A kéményseprő ősszel és télen is el tudja végezni a kémény ellenőrzését, és ha szükséges, a tisztítását is. Ilyenkor arra érdemes figyelni, hogy a kéményellenőrzés napján nem szabad befűteni, hogy a kéményseprőnek ne forró környezetben kelljen dolgoznia. Molnár Krisztina azt is elmondta, hogy gázos fűtés esetén kétévente, szilárd tüzelés esetén évente egyszer kell ellenőriztetni a kéményeket. Akik családi házban élnek és a családi házba nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglalt. Az ellenőrzés a társasházakban élőknél is ingyenes, és azt a kéményseprők úgynevezett sormunkában végzik, vagyis adnak egy időpontot, és lakásonként haladnak. Molnár Krisztina kiemelte, hogy minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik.

