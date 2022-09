Az SZTE megújult felvételi követelményei a korábbinál is hangsúlyosabban támogatják a kiváló tanulmányi teljesítményt. Kiemelt szerepet kap a nyelvtudás és a tanulmányi versenyeken elért eredmény. Országos beiskolázású intézményünk kiemelt célja a tehetséggondozás, így a széles körű képzési kínálatban minden jelentkező a számára legkedvezőbb felvételi pont elérésére adunk lehetőséget. A pontok kiszámításában való eligazodást a www.u-szeged.hu/felveteli oldalon hamarosan elérhető pontszámítási kalkulátor is segíti.

Változások a 2023-as általános felvételi eljárásban: megszűnik a minimumpont és nem kell minden szakra emelt szintű érettségi az SZTE-n

A 2023 szeptemberében induló képzések felvételi eljárásában két fontos változás van: megszűnik a jogszabályi minimumpont és a kötelező emelt szintű érettségi követelménye. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elfogadható érettségi tárgyak miniszteri listájából az egyetem határozza meg azt, hogy mely tárgyak esetén tekint el az emelt szintű érettségi vizsgától az érettségi pont számítása során.

Bár nem kötelező minden szakon az emelt szintű érettségi, a plusz pontokért mégis érdemes ezzel jelentkezni, 2024-től pedig sokkal több pontot ér, mint a középszintű vizsga.

A Szegedi Tudományegyetem képzéseinek jelentős részére elegendő lesz a középszintű érettségi, de például a jogászképzésre egy, az általános orvos, a gyógyszerész és a fogorvos képzésre két emelt szintű érettségi kell – fejtette ki Prof. Dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese.

Új pontszámítási szabályok 2024-től: még több lehetőség a pontszerzésre az SZTE-n

A pontszámítás továbbra is 500 pontos rendszerben történik majd, a pontszám összeállhat a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összegéből, hozzáadva az intézményi pontokat, vagy az érettségi pontok kétszereséből, hozzáadva az intézményi pontokat.

2024-ben a legfontosabb változás, hogy az érettségi pontok száma az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. (100%-os vizsga 100 érettségi pontot ér.) A középszinten tett érettségi vizsga esetében a százalékos eredményt pontokra váltják. (100%-os eredmény esetén legfeljebb 67 érettségi pont szerezhető.) Az SZTE-re duplán megéri emelt szintű érettségivel jelentkezni, hiszen a magasabb pont mellé még plusz pontok is járnak.

– A 2024-es felvételi eljárástól kezdődően a legtöbb szak esetében bővül a választható, ötödik érettségi tárgyak listája és az érettségi pontot adó tárgyak köre a Szegedi Tudományegyetemen, ezzel is értékeljük a tájékozottságot és a sokoldalúságot – összegezte a rektorhelyettes.

Intézményi 100 pont a tehetséggondozás jegyében az SZTE-n

- 2024-től a többletpontok rendszere is megváltozik, intézményi pontként az egyetemek saját, szakonként meghatározott pontrendszert alakíthatnak ki. Továbbra is maximum 100 plusz pont szerezhető. A szegedi egyetem országos beiskolázásra kialakított pontrendszerét a tudományegyetemi kiválóság, a tehetséggondozás, és az esélyegyenlőség elvei mentén határoztuk meg. A kiválóság és a tehetség elismeréseként sok országos és az SZTE által szervezett versenyen elért eredményért jár plusz pont, ráadásul több mint korábban, ezzel is ösztönözve a jelentkezőket a tudatos felkészülésre. Több verseny, például az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) esetében a részvétel is pontot ér. A nyelvvizsgáért szintén több plusz pont szerezhető az SZTE-n. Az egyetemre való felkészülést is díjazzuk, akik sikeresen részt vesznek az SZTE Junior Akadémia jelenléti vagy online programjain, plusz pontokat szerezhetnek – sorolt néhány példát a Szegedi Tudományegyetemen elérhető intézményi pontokból Prof. Dr. Gellén Klára. Az intézményi pontok szegedi rendszere tehát lehetővé teszi, hogy minden jelentkező a számára legkedvezőbb felvételi pontot szerezhesse meg élethelyzetének, tudásának, korábbi teljesítményének elismeréseként.

Pontszámító kalkulátorral is segít az SZTE

A változásokra tekintettel a Szegedi Tudományegyetem a korábbi években megszokott nyílt napokon, középiskolákba kihelyezett rendezvényeken, pályaválasztási kiállításokon és az Educatio kiállításon túl további tájékoztató és információs előadásokat szervez a tanulóknak, tanáraiknak és szüleiknek. A pontok kiszámításában való eligazodást a www.u-szeged.hu/felveteli oldalon hamarosan elérhető pontszámítási kalkulátor is segíti, melyre már elindult az előzetes regisztráció.

– Érdemes alaposan tájékozódni a felvételi jelentkezés leadása előtt, és meggyőződni arról, hogy a jelentkező a számára legkedvezőbb pontszámítási módszer alapján választott szakot. A változások miatt az elmúlt évek ponthatárai kevésbé lesznek irányadóak, és az intézménybe való bejutáshoz még fontosabb lesz, hogy a felvételiző ne csak egy szakra, hanem az adott képzési területen és intézményen belül képzési portfólióra jelentkezzen, vagyis több szakot jelöljön meg intézményünkben, melyek sorrendjét az érettségi eredmény ismeretében még módosíthatja. A 2024-ben jelentkezők számára kiemelten fontos, hogy időben regisztráljanak, és vegyenek részt az intézményi pontokat jelentő tanulmányi versenyeken és felkészítő táborokon, online és jelenléti tanfolyamokon – hívta fel a jelentkezők figyelmét Prof. Dr. Gellén Klára.

Az SZTE képzési területekre és szakokra profilozott, részletes felvételi követelményei a 2023-as és a 2024-es évre vonatkozóan elérhetőek az SZTE felvételi oldalán.