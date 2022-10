Balogh Elemér beszédében leszögezte, szabad az, aki tudatosan vállalt erkölcsi értékrendje szerint él, ennek a legszentebb jognak pedig egy külső és egy belső oldala van, a politikának pedig csak a szabadság külsőségeire van viszonylagos hatalma. Hangsúlyozta, a szabadságnak fontos dimenziója a belső erő, melyhez külső hatalom nem férhet hozzá. A belső szabadság a legmélyebb emberi értékek közé tartozik – mondta Balogh Elemér –, azonban a megélése kivételes személyiségek és rendkívüli helyzetek eredménye, a forradalom pont ilyen volt.

– 1956 forradalmának programja modernizációnak is tekinthető. A mi nemzetünk jellemző vonása, hogy fogékony az újra, de inkább fontoltan haladunk, ha hagyják. A forradalom és a szabadságharc a világ közvéleménye előtt méltóságot adott hazánknak, ami felelősséggel jár. A szabadságát kivívott nép felelős más népek szabadságáért is, valamint erejéhez méltón segíti a rászorulókat, napjainkban például a háború elől menekülő ukránokat, még akkor is, ha nem sok hálás szót kapunk cserébe – mutatott rá.

Balogh Elemér úgy fogalmazott, hiszi, hogy emelkedő nemzet a magyar, mely külpolitikailag független, gazdaságilag erős és önálló, hitében és önbecsülésében szilárd, lélekszámában pedig gyarapodó.