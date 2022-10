Az eseményen előadott Miklós Péter, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ főigazgatója, aki emlékeztetett, Klebelsberg a város parlamenti képviselője volt és tudásközpontot hozott itt létre, az ötezredik népiskolai egységet Szeged-Rókuson maga Klebelsberg avatta fel.

Az eszmetörténész jelezte, a magyarság érdemeinek nemzetköziesítésében is jelentős szerepe volt a miniszternek, hiszen Bécsben, Párizsban és Rómában is intézmények jöttek létre kezdeményezésére, ahol bemutatták a magyar kulturális eredményeket is. Ezzel azt is szerette volna érzékeltetni, hogy a trianoni békediktátum után, 400 év elteltével újra önálló állam lettünk.