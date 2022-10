Polner Eörs, a KDNP megyei elnöke és Haág Zalán megyei szervező részvételévél október 20-án megalakult a KDNP maroslelei szervezete - tudtuk meg a lapunkhoz eljuttatott közleményből. Drimba Tibort három éve független jelöltként választották Maroslele polgármesterévé.

- Ez elegendő idő volt arra, hogy bizonyítsam, a fejlődés függetlenként is elérhető. Térségünk országgyűlési képviselője, Lázár János miniszter úr és a megyei közgyűlés részéről Gémes László elnök úr a kezdetektől támogatta munkámat - fogalmaz a település első embere.

Drimba Tibor - azonosulva a kereszténydemokrácia eszmeiségével és a párt céljaival - a jövőben a Kereszténydemokrata Néppárt tagjaként folytatja munkáját. 2022. október 20-án ugyanis megalakult a KDNP maroslelei szervezete, mely Drimba Tibort egyhangúlag elnökévé választotta, a titkári feladatokkal pedig Nagy-György Gábort bízta meg.

- Megköszönve a bizalmat, igyekszem továbbra is a településen élők érdekeit szem előtt tartva úgy dolgozni, hogy a KDNP maroslelei szervezete elnökeként közösségünket még jobban összekovácsoljam! Maroslele fejlődése, kulturális örökségének megőrzése és a családból hozott értékrend átadása gyermekeink és a jövő számára kötelező feladatunk! Polgármesterként - a helyi szervezetünk tagjai, valamint képviselőtársaim nevében is - ígérem, hogy ezekért továbbra is mindent megteszünk! - mondta Drimba Tibor, Maroslele immár KDNP-s vezetője.