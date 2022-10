Azokat a területeket érinti ez a per, amelyek helyszínrajzilag és így jogilag is valóban a város tulajdonát képezik, ezt nem is vitatjuk, de szerintünk ez morálisan elfogadhatatlan. Ott a kórházban dolgozó orvosok, az ideérkező mentők, tűzoltók, betegek állnak le járműveikkel. Ráadásul arra az időszakra kéri az önkormányzat az ingatlanhasználati díjat a kórház kerítésén belül található parkolóra, amikor csúcsra járt a covidellátás. Számomra, nemcsak intézményvezetőként, hanem magánemberként is érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy ezért a területért az önkormányzat pénzt kér