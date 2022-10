Mint ismeretes, a mindszenti idősek otthona november elsejétől, a hivatalos közlés szerint átmenetileg, a téli időszakra a hódmezővásárhelyi Kovács-Kűry Időskorúak Otthonába költözik. A döntés elleni demonstrációt Jancsovics Attila volt önkormányzati képviselő szervezte, aki az idősotthon körül kialakult helyzet miatt mondott le. Utódja Pálinkó Máté lesz, aki a jövő héten teszi le az esküjét.

– Szerettem volna tisztán látni ebben a kérdésben, hogy hányadán állunk. Szeptember 28-án ülésezett a képviselő-testület. Formailag hibás döntést hoztak, megszegték a saját működési szabályzatukat. A törvény szerint egyébként köztes megoldás nincs, vagy folyamatosan működik az intézmény, vagy örökre bezár. Olyan információt kaptam, hogy megkapnánk az engedélyt a 2023. december 31. utáni működtetésre – mondta Pálinkó Máté. Hozzátette, amint az idősek kiteszik a küszöbön a lábukat és elmennek Vásárhelyre, a belügyminisztériumi engedély automatikusan hatályát veszti. Arról is beszélt, hogy aláírásgyűjtést kell indítani, hogy Mindszenten maradhassanak az idősek.

– A lakosságnak szóban, tettben és anyagiakban is ki kell mutatnia, hogy képesek vagyunk áldozni arra, hogy itt maradjanak az idősek. Az épületet úgy kell helyrehozni, hogy megfeleljen a szabványoknak. Ha közadakozásból összejönne valamennyi pénz, találnánk további forrásokat, nemcsak fel kellene újítani az otthont, hanem egy új szárnyat is kellene építeni, hogy dupla létszámú időst tudjon fogadni az intézmény, akkor nyereséges lenne, megállna a saját lábán is. Lehetne állami, önkormányzati, vagy akár egyházi fenntartású is.

Pálinkó Máté azt is mondta a demonstráción, hogy kidolgozott egy elképzelést, amit a jövő héten két verzióban nyújt be a képviselő-testületnek. Erről nem kívánt bővebbet elárulni. Úgy fogalmazott, van egy halvány reménysugár, hogy ha október 26-án a képviselők mindkét javaslatát leszavazzák, „akkor is meg tudjuk csinálni, hogy helyben maradjanak az időseink.”