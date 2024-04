Már hetek óta építik a Hód-Mezőgazda Zrt. kiállítási területén a sátorvárost a vidék legnagyobb hazai agrárrendezvényéhez.

Igazi programkavalkád

A kiállítás május 2-án, csütörtökön 9 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitóval. Az előző évihez hasonló lesz a kiállítók létszáma, 220-an jelentkeztek. A programok mindhárom napon 9-től 18 óráig lesznek látogathatók. Csütörtökön Holstein-fríz-, ló-, húsmarha-, juh- és kecske- sertés tenyészbírálat, baromfi- és hal fajtabemutató is lesz. Idén több árus érkezik Vásárhelyre és meghirdetik a legszebb stand versenyét is.

Május 3-án 10 órától rendezik meg a díjátadó ünnepséget. Lesz díjugrató verseny, több kutyás programon is részt vehetnek az érdeklődők, illetve haszonállat fajtabemutatókkal is készülnek a szervezők. A látogatók bepillantást nyerhetnek a díjló kiképzésbe, többek között csikós-, Furioso North Star bemutatót, tenyészmén felvezetést is tartalmaz a meghívó, de ezen a napon lesz a gidrán fesztivál is. A kiállítás zárónapja, a szombat, hagyományosan főként a családoké.

Konferenciák és tanösvény

Szakmai programok sorával is készülnek a szervezők. A kiállítás teljes időtartama alatt az állattenyésztő szakmai szervezetek folyamatos szaktanácsadást nyújtanak. Ugyancsak három napon át várja a tanösvény is az érdeklődőket a 2023-as helyszínen. Mint ismeretes, a tanösvény talaja elnyerte az Év talaja címet. A rendezvényen vadászati kiállítás is látható lesz.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem május 2-án 12 órától és 3-án 13 órától kétnapos konferenciát szervez Fenntarthatóság: a jövőálló állattenyésztés záloga címmel. A gazdálkodók egyebek mellett a hús táplálkozási, gazdasági és társadalmi szerepéről, valamint a fejőrobotról hallhatnak előadást és drónbemutató is lesz. Szó esik a fenntartható állattenyésztés környezeti és technológiai kihívásairól is.

Juhásztalálkozót is szerveznek

Pénteken 14 órától negyedik alkalommal rendezik meg az agrárszakképző intézmények országos gazdászversenyét.

Az állattenyésztési napok hagyományos rendezvénye a Szent György napi Juhásztalálkozó, amit idén immár 38. alkalommal szerveznek meg. A rendezvényen köszöntik Szőnyi Jánost, a 100 éves hortobágyi juhászt is. Juhkezelési- és körmölési bemutatóval, birkahúsból készült ételekkel is várják az érdeklődőket.