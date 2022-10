Idén is folytatta a város Szeged közterületi kameraprogramját – jelentette be a városfejlesztési alpolgármester a csütörtöki sajtótájékoztatóján. Nagy Sándor arra emlékeztetett, hogy 2021-ben összesen 50 millió forintot költöttek arra, hogy felújítsák és új kamerákkal bővítsék az akkori videórendszert. Akkor 38 új kamerát raktak ki és 18-at lecseréltek.

Az alpolgármester az is elmondta, hogy a kamerákhoz ki kell építeni az optikai gerinchálózatot, és zárt internetkapcsolat is szükséges. A kamerák képe egyenesen a rendőrségre fut be, más nem láthatja azokat.