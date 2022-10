Várkonyi Gyula egy sokgyermekes, nehéz sorsú sándorfalvi családba született, tehetségének és szorgalmának köszönhetően azonban sikerült kitörnie a szegénységből. Bútorfestő inasból vált festőművésszé, emellett pedig, bár nem volt alkalma zeneiskolába járni, zenészként is elismert művész lett. Mindezek mellett verseket is írt, vagyis költőként is letette névjegyét. Fő hangszere a tangóharmonika volt, ezzel szórakoztatta évtizedeken át közönségét. Kiemelkedő kapcsolatteremtő képességét a közönséggel senki nem vitatta: egyedülálló módon tudta hangulatba hozni hallgatóságát.

Ezt a vonalat vitte tovább egyébként fia, Várkonyi Tibi, aki szintén sikeres és népszerű zenésszé vált. Mint fogalmazott, büszke rá, hogy ezt a tehetséget ő örökölte édesapjától, és megfogadta, hogy méltón képviseli a továbbiakban is azt, amit ebben a műfajban édesapja létrehozott.

Várkonyi Gyulát október 27-én 15 órakor kísérik utolsó útjára a szegedi Alsóvárosi temetőben.