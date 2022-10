– Október 6-án programtervet fogadott el a képviselő-testület, ami megtakarítási intézkedéseket sorolt fel. A legnagyobb problémát az energiaárak kifizetése jelenti. A tavalyi évhez képest a villamosenergia-költség előreláthatóan 54 millió forinttal nő, a gázkiadásunk pedig 114 millió forinttal lesz több – mondta Végh Ibolya, jegyző a közmeghallgatáson. A harmadik nagy tétel az élelmiszer-nyersanyagok árának radikális emelkedése. Lezajlottak a közbeszerzések, ezen a területen 74 százalékos áremelkedéssel számol az önkormányzat.

Adóemelések jöhetnek

A jegyző arról is beszélt, hogy a város számos nem kötelező feladatot is ellát, ilyen például az idősek otthona, az orvosi ügyelet, a labor és a fizikoterápia fenntartása, a tanyagondnoki szolgálat működtetése, az ingyenes havilap kiadása, az állati hulladékok gyűjtése, illetve a szúnyoggyérítés.

– A költségracionalizálási tervünkben az adóemelés fontos szerepet játszik, hiszen növelni kell a bevételeket, hogy mérsékelni tudjuk a több mint 300 millió forintos hiányt – mondta a jegyző, mire a lakosok közül többen pfújoltak.

Végh Ibolya elmondta, az építményadó Mindszenten a törvény szerint bevezethető maximális adómérték 4-5 százaléka jelenleg, amit 18-20 százalékra emelnének. A telekadót 3 százalékról 16-20 százalékra. Felemelnék a 8 éve változatlan önkormányzati lakbéreket is. Az intézkedési csomagban javasolják a földhasználati és parthasználati bérleti díjak emelését is. Az Alföldvíz Zrt.-től 2015-től visszamenőleg magasabb bérleti díjat kérnek, ami az évi 500 ezer forint helyett 20 millió lenne. Ettől a cég elzárkózott, ezért perre mennek. A javaslatcsomag alapján az ingyenes, 2700 példányban megjelenő Mindszenti Híreket 200 forintért adnák. Fizetős lenne a labor és a fizikoterápia is.

A rendőrségnek költöznie kell

Több intézményt is érintenek a megszorítások. A csomag szerint november 1-jétől bezárják a sportcsarnokot, a volt gimnázium épületét, valamint a művelődési ház nagytermét. A könyvtár hetente több napon is nyitva lesz. Ugyancsak bezárják a rendőrség volt és jelenlegi épületét a télre, a testület a Szent Imre közösségi házba költözik erre az időszakra, a Dózsa telepre. A Hét halász vendégházra is lakat kerül több hónapra, valamint az önkormányzat több telephelye zárva lesz március végéig. A javaslatcsomagról a képviselő-testület a jövő csütörtöki ülésén tárgyal.

Ha nem lépnek, csődbe mennek

A közmeghallgatáson Kovács Pál pénzügyi szakértő magyarázta el, hogy milyen változások miatt kell szigorú intézkedéseket hozni. Eddig összesen 26 millió forintba került a mindszenti intézmények gáz- és áramellátása. A közétkezési nyersanyagköltségek 46 millióról 80 millió forintra emelkednek.

Zsótér Károly polgármester úgy fogalmazott, tudja, hogy felháborítja a mindszentieket, amit hallottak, de a helyzetet kezelni kell.

– Értsék meg, 346 millió forint hiányzik jövőre. Azért hoztuk ide ezeket a kérdéseket, hogy Önök is lássák, milyen súlyos a helyzet és lássuk a lehetőségeinket. Kicsi a játéktér. A döntést el lehet halasztani, de akkor csődbe mehet a város márciusban – fogalmazott a polgármester.