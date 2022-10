Ülésezett tegnap a mindszenti testület, amelyen új önkormányzati képviselőt iktattak be. Jancsovics Attila az idősek otthonával kapcsolatos döntések miatt mondott le, a helyére a települési választási listán soron következő Pálinkó Máté lépett, aki letette esküjét.

Az ülésen napirendre került az idősek otthona ügye is. Korom Éva Andrea képviselő azt indítványozta, hogy a testület vonja vissza az idősek otthona november elsejével esedékes ideiglenes Vásárhelyre költöztetésével kapcsolatos döntését.

A pénzügyi bizottság nem javasolta az önálló képviselői indítvány elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a bentlakók ideiglenes elhelyezésével egy időben meg kell kezdeni a szükséges intézkedéseket, hogy amennyiben az átmeneti elhelyezés miatt hatályát veszíti a 2023. december 31-éig szóló ideiglenes működési engedély, az újra megszerezhető legyen.

Azért, hogy továbbra is megmaradhasson Mindszenten az idősek otthona, a pénzügyi bizottság felkérte a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot a Top Plusz pályázatra, végezzen számításokat, hogy az intézmény milyen feltételek megléte mellett működtethető rentábilisan a város fenntartásában. Arra is felkérték, hogy vegye fel a kapcsolatot egyházi és állami intézményfenntartókkal, hogy együttműködési megállapodás keretében milyen feltételekkel tudnák működtetni a mindszenti otthont.

Az ülésen elhangzott, hogy az önkormányzatnak évről évre egyre nagyobb összeggel kell hozzájárulnia az idősek otthona működéséhez. Fotó: Kovács Erika

A napirend kapcsán elhangzott, az állami normatíva és az idősek által fizetett díj nem fedezi az ellátás költségeit, az önkormányzatnak jelentős összeggel kell hozzájárulnia minden évben a fenntartáshoz, 2020-ben ez 18 millió volt, 2021-ben 20 millió, idén pedig 30 millió forint.

A képviselők 4 igen, 3 nem szavazat mellett a pénzügyi bizottság javaslatát fogadták el.