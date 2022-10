– Úgy gondoltuk, hogy a kutyáknak gondozott, ellenőrzött kutyafuttatót készítünk – mondta a képviselő.

A belvárosi lakók kizárólag kistestű ebeknek fenntartott kutyafuttató kialakítását kérik a várostól. Ezzel kapcsolatban a Hódtói Sportközpontban megtartott lakossági fórumon Kincses Márta lakos levelét olvasta fel egy asszony. Kincses Márta a Kaszap elülső oldala, az Oldalkosár utca, a Csengettyű köz, az Árpád és Szőnyi utcák, az Andrássy út, a Kossuth tér, a Lehel utca által határolt területen élők nevében fordult az önkormányzathoz. Számításai szerint az említett területen legalább 50 kistestű kutyát tartanak a gazdáik. A Tóalj utcai kutyafuttató a lakótelepen élőket szolgálja ki. A kiskutyások a tájház focipálya előtt területén szeretnék a létesítményt, ahol fákat sem kellene kivágni. Az Andrássy úti sarokház és a Cseresnyés Kollégium közötti zöld területet sem tartanák rossznak.

– Minden lehetőségnek örülnénk, csak egy kerítést, padot és szemetest szeretnénk – zárult a levél.

A fórumon elhangzott, az előzetes tervek szerint az Interspar mögötti zöldterületen alakítják ki a kutyafuttatót, a Tisza István utca felé. Az önkormányzat sokféle szempontot figyelembe vett. Véleményük szerint sűrűn lakott helyszín erre a feladatra nem alkalmas, mert az ebek bizony ugatnak, így egy kutyafuttató zajjal és szaggal jár. A tájház körül mindenfelől panelházak találhatók, az a terület túl kicsi lenne. A fórum résztvevői azzal érveltek, hogy közelebbi hely kellene, az önkormányzat témában illetékes dolgozója pedig azt mondta, hogy a kutyatartóknak még jól is jön majd, hogy az Interspar mögötti területig el kell sétálniuk. A kutyafuttatóban szabad terület és fás rész is lesz. Ivóvíz, padok is szolgálják majd a gazdák és ebek kényelmét.

Kisebb vita kerekedett ki a fórumon a kutyások és nem kutyások között. Elhangzott, hogy sok az idős kutyatartó, akiknek nehéz eljutni odáig.

Mester János képviselő, aki Szegeden él, két kutyát tart lakásban, rendszeresen járnak kutyafuttatóba is, az Bertalan híd tövébe, amelytől 100-150 méterre már lakótömbök állnak. Elmondása szerint a lakók állandóan panaszkodnak. Szerinte Vásárhelyen is hasonló ellenállást váltana ki az ebek állandó csaholása. Azt is sérelmezte, hogy még mindig nem minden kutyatartóban alakult ki a szabály, hogy legalább a futtatókban szedjék össze az ebük ürülékét.