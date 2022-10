A szakképzési centrum legfontosabb feladata az, hogy jól képzett szakembereket bocsájtson ki. Ehhez feltétlenül szükségesek a kitűnő tanárok mellett a megfelelő műszaki, szakmai feltételek is. Ennek a törekvésnek egyik lépcsőfoka volt, amikor ebben az iskolában átadtuk a robotika termet, a következő az elektronika szaktanterem átadása, továbbá tervben van az erősáramú tanterem felújítása is. Ahhoz, hogy a diákoknak, miután kilépnek az iskolából és munkahelyet választanak, a tudásuk naprakész legyen, az szükséges, hogy itt is modern eszközök segítségével tudják megtanulni a szakma rejtelmeit