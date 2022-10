Van a cetli kirakójának egy rossz hírünk és egy jó. A parkoló közterületen van, így bárki odaállhat. A jó hír viszont az, hogy vehet magának saját parkolót, évi félmillióért, akkor arra a helyre más tényleg nem állhat, csak akinek ő megengedi.

– Pofátlan Parkoló! Ha nincs hely a házad/lépcsőházad előtt, akkor állj a Tesco parkolóba! Az itt lakók még egymás helyét sem szoktuk elfoglalni! Legközelebb ne áll ide! – ez a cetli, vagy inkább táblácska várta a hölgyet a kocsiján, aki erről a közlekedéssel kapcsolatos információkat megosztó HMVHLY Car Life közösségi oldalon számolt be. A hölgy csak 10 percig állt a parkolóban, mert egy csomagot vitt az egyik lépcsőház lakójának.

A cetlit nagy gondossággal készíthette a mérges lakos, cifra betűkkel, kedvesnek nem nevezhető megszólítással, és az utolsó mondatot még vastag betűkkel is szedte. Ezen felül biztosra is ment, befóliázta. Aznap állítólag többen is kaptak ilyen kis cédulát.

A közösségi oldalon nem hagyták szó nélkül a vásárhelyiek a történteket. – Vicces, egyben szánalmas, amikor közterületen az "egymás helyét" összefüggést használják. Tény, hogy kevés a parkoló, sok az autó, aki ezt nem érti meg, vegyen garázst, költözzön kertes házba, vagy adja el az autóját, a probléma megoldva – írta egy férfi.

Megkérdeztük az önkormányzatot, kié z érintett utcában a lépcsőházak melletti pakoló.

– A Dr. Banner utcában minden parkolóként használt terület közterület, így senkinek sincs saját parkolója. Az ott lakók szokásjog alapján parkolnak, de ezeket a parkolókat bárki igénybe veheti – áll a válaszban. Hozzátették, az önkormányzat 2008 óta hatályban lévő rendelete szerint váltható kizárólagos közterületi parkolóhely, amelynek az ára 500 ezer forint éves szinten.

Mint megtudtuk, Vásárhelyen jelenleg senki nem él ezzel a lehetőséggel, amit annak idején azért hozott az önkormányzat, hogy főként a bolttulajdonosokat segítse állandó parkolási lehetőséggel, de magánszemélyek is válthatnának saját parkolót.