Évente mindössze négy pedagógus veheti át a Richter Gedeon Alapítvány Magyar Kémiaoktatásért díját. Az elismerést általános, közép- és szaképző iskolai, valamint szakgimnáziumi tanárok részére ítélhetik oda, olyan oktatóknak, akik elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltéséért, elkötelezett és sikeres cselekvői a tehetséggondozásnak, illetve akiknek a tanítványai sikeresen szerepeltek a hazai és nemzetközi kémiai tanulmányi versenyeken. Idén egy szegedi tanár is a díjazottak között volt. Miskolcziné Szilágyi Andrea, a Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola kémiatanára az utolsó pillanatig azt sem tudta, hogy jelölték a rangos elismerésre.

– Nyár végén hívtak fel, hogy megkaptam a díjat, először azt hittem, téves számot tárcsáztak – mesélte nevetve. Később megtudta: az iskolája igazgatója, Feketű Béla ajánlotta őt az alapítvány figyelmébe.

Miskolcziné Szilágyi Andrea eredetileg történelem-orosz szakos tanárként kezdte meg az egyetemet Debrecenben, ám a rendszerváltáskor az oroszt le kellett cserélnie egy másik szakra.

– Az volt az egyetlen év, amikor bármit lehetett párosítani bármivel. Mindig is szerettem a kémiát, ezért ezt a szakot választottam – mondta. Diplomája megszerzése után egy évig Nyíregyházán tanított, majd férjével Szegedre költöztek. Itteni első munkahelye a Móravárosi iskola volt, 1995 óta ott dolgozik ott. Vegyész technikusokat tanít.

– Sajnos az a tapasztalat, hogy ezt a tantárgyat nem sokakkal sikerül megszerettetni az általános iskolában, így meglehetősen kevesen jönnek erre a képzésre. Ez azonban lehetőség is: könnyen megvalósítható a differenciált oktatás és a személyes odafigyelés – magyarázta a tanárnő, aki éppen ezért nem is vágyott soha gimnáziumba, nagy létszámú osztályokhoz.

Miskolcziné Szilágyi Andrea munka közben. Fotó: Karnok Csaba

– Arról nem is beszélve, hogy itt sokkal több kémia órájuk van a diákoknak, mint a gimnazistáknak, illetve szakmai tárgyakat is tanítunk elméletben és gyakorlatban egyaránt. Nem véletlen, hogy a legtöbben már állásajánlattal ballagnak el az ötödik év végén: orvosi és gyógyszerészi laborokba, biotechnológiai cégekhez hívják őket – beszélt a szakma előnyeiről a tanárnő. Hozzátette: többen ennek ellenére a továbbtanulást választják, őket emelt szintű érettségire készíti fel. Mindezek mellett országos szakmai tanulmányi versenyekre is jár diákjaival, akik rendszeresen az első 10-ben végeznek. Tavaly a tanítványa írta a legjobb írásbeli vizsgát.

Miskolcziné Szilágyi Andrea úgy fogalmazott, bár vannak nehézségek, el sem tudja képzelni, hogy ne a tanítással foglalkozzon.

– Hívtak már több pénzért, kevesebb munkát igénylő labormunkára, de visszautasítottam. Mert mindig van egy-két csillogó szemű diák, akikért érdemes dolgozni. Ők azok, akik túllendítenek a holtpontokon. És hiszem, hogy kellenek is az elhivatott kémiatanárok, hiszen ha ők nem lennének, nem lenne itthon jó orvos, gyógyszerész és vegyész sem – fogalmazott.