Ahogy leparkoltunk a domaszéki polgármesteri hivatal előtt, gyanús volt, hogy mindenki szembejön velünk és a polgárőrök is pakolnak. A nagy buliról már lecsúsztunk, de azért még szólt a zene és ami a legfontosabb, bőven voltak még gyerekprogramok, például arcfestés, amelyen remekül szórakoztak a kicsik és nagyok. A településen szombat délelőtt hatodik alkalommal rendeztek szüreti napot.

Tanácstalanságunkat látva az önkormányzat egyik munkatársa sietett a segítségünkre, aki szépen sorban elmondta, miről maradtunk le. A nap zenés ébresztővel és fogatos felvonulással indult, amelyen 11 kocsifogat és 13 hátasló vett részt. A hivatal melletti Köztársaság téren aztán elkezdődtek az események: üstben főtt a lekvár, bográcsban a szüreti ebéd, ami alföldi gulyásleves volt.

Fotó: Török János



Délelőtt az óvodások adtak műsort és volt süteményverseny is. Rendőrségi bemutatót is tartottak, ezt a gyerekek élvezték a legjobban, mert még a rendőrautóba is beszállhattak. Az óvodásokat a csikósok produkciója, majd a szüreti bemutató követte, amikor a látogatók is kipróbálhatták a mesterséget. A különböző hagyományos népi eszközöket is ki lehetett próbálni, még kora délután is két kisfiú morzsolta a kukoricát lelkesen.