A megnyitón köszöntőt mondott Fritz Péter, a Szegedi Tudományegyetem Testkultúra Koncepciójának rektori és kancellári megbízottja is, aki az Egészségfejlesztés és táplálkozás szekciót vezette. Az előadásokon nemcsak a rekreációval foglalkozó szakembereknek szóltak, az elhangzott előadásokkal határtudományokat képviselő szakemberek is gazdagíthatták tudásukat. Az egyik legizgalmasabb előadást is szegedi szakemberek mutatták be, „A táplálkozás, mint egészségfejlesztő puzzle” címmel. Szintén a Testkultúra Koncepcióhoz kapcsolódó hír, hogy az SZTE hallgatói óriási sikert értek el a 68. Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozóján, amelyen összesítésben az előkelő második helyet érték el. A Pécsen tartott megmérettetésen a versenyzők 2 nap alatt 6 sportágban mérték össze tudásukat: atlétika, úszás, női kézilabda, férfi kosárlabda, mix röplabda és kispályás labdarúgás.