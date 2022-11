– Az elődöm nyugdíjba ment, kiírtak egy pályázatot. Előtte is szociális területen dolgoztam, az idősek otthonában, és annak a bentlakásos részén voltam gondozónő. Megpályáztam és ha jól emlékszem, tizenhárom jelentkező közül engem választottak. Édesanyám is szociális területen dolgozik, valószínűleg családi indíttatásból választottam ezt a pályát – mesélte Vivien, aki nyolc éve dolgozik tanyagondnokként Ásotthalmon. Huszonhárom ellátottról gondoskodik. A bevásárláson, gyógyszerkiváltáson kívül mindenben segít nekik, amiben csak tud. Egy bácsi nemrég új mosógépet vett. A beszereléssel nem volt gond, csak a beüzemeléssel. Sok helyen a tűzifát is Vivien intézte.

Ami tavaly 25 ezer, most 60

– Télen fontos, hogy legyen tüzelő, legyen élelmiszer otthon. Igyekszünk rendszeresen rájuk nézni, szinte minden nap. Van, ahol mi hordjuk be a fát. Nekem most nincs ilyen ellátottam, de tavaly volt. A tűzifa beszerzése nehézkes. Főleg az ára miatt. Nem csak az a gond, hogy nincs, hanem ha van, annyit mondanak rá, amennyit akarnak. Egy fuvar fa, ami tavaly volt 25 ezer, azt most 60-ra mondták. Ahová most megyünk, én intéztem a téli tüzelőt – mondta. Egy gátsori ház előtt álltunk meg, a tüzelő be volt borítva az udvarra, a hétvégén érkezett.

Vivien, a jótevő angyal

Czirkó Istvánné Ilonát megviselte az élet. Az áramot korábban kikapcsolták nála, közösségi összefogással és a tanyagondnok segítségével sikerült visszakapcsoltatni. Ilonát kérdezni sem kellett, magától mondta, hogy Vivien egy angyal. – Az én jótevő angyalom. Sok segítséget kapok tőle – mesélte, majd hosszan sorolta, miket szokott kapni az önkormányzattól. Kevés pénzéből nem futotta a háziállatokra, macskáiból Vivien és a polgármester, Papp Renáta is fogadott örökbe.