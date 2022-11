Seller András, a szolgálat vezetője lapunknak elmondta, hogy a most megvásárolt tűzoltóhajó a tiszaszigeti tüzekhez hasonlók oltására is ideális. Ugyanis az ártéri tüzekhez a tűzoltók nehezen férnek hozzá, de hajóval, a vízről sokkal könnyebb ezeknek a tüzeknek a megfékezése. Ráadásul az új hajóból el tudják látni vízzel a tűzoltóautókat is.

A járműről Seller András elmondta, hogy a Fertő tóról érkezett, és akár már most tudnának vele tüzet oltani. A tetején egy vízágyú van, de több vízsugárral is tudnak majd dolgozni a vízimentők. A szakszolgálat vezetője azt is elmondta, hogy a hajót nem csak tűzoltásra használják majd. Tökéletes lesz elszabadult úszóművek, esetleg hajók megfogására, vagy akár a búvároknak kutatásra és mentésre is.

Azonban ahhoz, hogy minden szempontból tökéletes legyen, még néhány eszközre szükség lenne. Először is függetleníteni akarják a szivattyút a motortól, mert most vagy oltanak, vagy haladnak, a kettő együtt nem megy. De kellene még egy szonár, egy radar és egy rádió is. Ezek összességében több millió forintba kerülnek, most ezért gyűjt a szolgálat.