A tavalyi rekordszámú nevezést hozó rendezvény után némiképp visszaesett az ér­deklődés a járási informatikaverseny iránt: idén harmincöt diák jelentkezett a tudáspróbára, a szentesi iskolák mellett Szegvárról és Mindszentről is jöttek gyerekek a versenyre.

– Én tavaly voltam először ezen a versenyen. Nem volt túl nehéz a feladatlap, de nem is volt könnyű, inkább olyan közepes. Kéthetente van két informatikaóránk, de külön nem készültünk a mostani megmérettetésre. Nem az számít, hogy hol végzek majd a végén, inkább a tudásomat szeretném lemérni, hogy hol tartok – árulta el a verseny előtt Dékány Dávid, a szentesi Deák Ferenc Általános Iskola diákja.

Mint Vígh Attila igazgatóhe­lyettestől megtudtuk, idén is kétféle feladatlappal készültek a nevezett iskolásoknak. Az ötödikeseknek és a hatodikosoknak egy informatikatechnológiai tesztet kellett megoldaniuk, emellett adatgyűjtési feladatuk is volt, illetve egy rövid scratch programozási résszel is meg kellett birkózniuk. A hetedikes és nyolcadikos diákok feladatlapjának első két feladata hasonló feladatot tartalmazott, de a harmadik feladatrészben eltért, rájuk egy összetettebb szövegszerkesztési feladat várt.

A versenyen részt vevő diákok egy online felületen oldották meg a feladatokat, oda is töltötték fel a megoldásokat, amiket a Pollák tanárai értékelnek majd ki. Az eredményhirdetést és a díjátadót várhatóan december 8-án tartják az iskolában.