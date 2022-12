– A beruházásainkhoz pályázatokon nyertünk forrást, többek között a Magyar falu programban, a TOP, a Belügyminisztérium és a Leader program pályázatán – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere.

A Magyar falu program jóvoltából a temetőben 21 férőhelyes urnafalat építettek, amelyet úgy alakítottak ki, hogy a jövőben bővíteni is lehessen.

– A művelődési házunkat is csinosítgattuk. Felújítottuk a mennyezetet, a padlót, és klímákat szereltünk be. Festettünk, korszerűsítettük a kerékpártárolót, parkolót építettünk, térköveztünk. Vásároltunk egy új tanyagondnoki buszt is. 500 méter új járdát építettünk, illetve újítottunk fel. Az Arany János utcát, amely 550 méter hosszú, leaszfaltoztuk. A Leader pályázat jóvoltából kiadtunk egy könyvet 1100 év a Kórógy partján – Derekegyház története címmel – sorolta az idei év eredményeit Szabó István.

Egy pályázat jóvoltából 76 lakos kisállatait ivartalaníttatták, csippel látták el. Belügyminisztériumi forrásból a polgármesteri hivatalnál nyílászárókat cseréltek, klímákat szereltek fel a fűtéshez, hűtéshez, továbbá mozgáskorlátozott-feljárót is építettek.

– Több nyertes, megvalósításra váró projektünk is van 2023-ra. TOP-os pályázatból a volt óvodában kialakított szociális intézményünk, valamint a tompaháti művelődési ház nyílászáróit cseréljük ki, utóbbinál a fűtést is modernizáljuk. A faluban az Iskola utcát, Tompaháton pedig a művelődési ház utcáját aszfaltozzuk újra. Egy hete kaptuk a hírt, hogy a turisztikai pályázaton 190 millió forintot nyertünk. Tanösvényeket alakítunk ki kerékpáros pihenőkkel, átalakítjuk a lőtér épületét, ahol egy kis vízi turisztikai központot létesítünk a Kórógy lehetőségeire alapozva, és kempinget is építünk. Még nincs aláírva a támogatói okirat, vizsgáljuk, hogy miként tudjuk megoldani, mivel a támogatás nettó összeg, az áfát településünknek kellene vállalnia – részletezte. Szabó István arról is beszélt, hogy segítenek a katolikus egyháznak a kápolna felújításában is.