Az adománygyűjtő akcióról az Angyalsóhaj alapítvány fővédnöke, Farkas Éva Erzsébet és kuratóriumi tagja, Csikota József számolt be, de ott volt az eseményen a jótékonysági szervezet alapítója, Farkas László is. Mint elhangzott, a már hagyományos adventi akció részeként 30 helyi üzletben és vendéglátó helyen helyeztek ki gyűjtődobozokat, illetve sütivásárt is tartottak mintegy 40 résztvevővel. Mindebből összesen 400 ezer forint folyt be.

Kétféle csomagot tudtak összeállítani az alapítvány önkéntesei: egyrészt az egyik helyi kávézó által átadott adományokból állót, amely elsősorban játékokat, könyveket, ruhaneműket tartalmaz, másrészt egy tartós élelmiszerekből állót, amelyet az adventi sütikóstolón összegyűlt és az üzletekbe kihelyezett gyűjtődobozokba érkezett pénzadományból, illetve több vállalkozó anyagi támogatásából vásárolt az alapítvány. Előbbiből 249, utóbbiból 120 csomag állt össze. Az is kiderült, hogy nagyvállalkozók jóvoltából további 4,1 millió érkezett az alapítvány számlájára. Ennek köszönhetően a későbbiekben lesz hús- és terményosztás, illetve tűzifát is visznek az érintetteknek, emellett meleg ételt is tudnak majd adni. Farkas Éva Erzsébet minden támogatónak megköszönte a felajánlásokat.

A rászorulók kiválasztásában az Egyesített Népjóléti Intézmény és a polgármesteri hivatal hatósági osztályának munkatársai nyújtottak segítséget. Elsősorban több gyermeket nevelő, szociálisan nehéz helyzetben lévő személyek, vagy családok lettek a kedvezményezettek. Az ajándékok két részletben, pénteken és jövő hétfőn érnek majd célba.