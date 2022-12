Szegedi hírek 1 órája

Évet értékelt a KDNP

Csongrád-Csanád megye egyik legjelentősebb pártja lett a KDNP a párt megyei szervezője szerint. Haág Zalán szerint a választásokon is jól szerepeltek, és bővült a pártszervezet is. Maroslelén, Derekegyházon és Zsombón is önálló KDNP-szervezet alakult, és egy parlamanti képviselőjük is lett.

S.Z. S.Z.

Haág Zalán egy 2022-es szegedi közgyűlésen. Évet értékelt a KNDP. Fotó: Karnok Csaba

A többéves építkezésnek köszönhetően 2022-re a Kereszténydemokrata Néppárt Csongrád-Csanád megye legjelentősebb pártjainak egyikévé vált – írta lapunkhoz eljuttatott évértékelőjében a párt megyei szervezője. Haág Zalán azt írta, hogy az egyik legfontosabb lépés az volt, hogy az idei választásokat is sikerrel vette a kisebbik kormánypárt, szövetségben a Fidesszel. Nyolc év után újra lett KDNP-s országgyűlési képviselője megyénknek. Emlékezetes, hogy áprilisban nagy fölénnyel nyerte meg a megye 2-es, szegedi választókerületét Mihálffy Béla, aki azóta is az egyik legaktívabb vidéki parlamenti képviselő. Haág Zalán arra is felhívta a figyelmet, hogy sok más párttal szemben a kereszténydemokraták nemhogy zsugorodtak volna, a párt sok helyen bővülni tudott. 2022-ben Maroslelén, Derekegyházon és Zsombón is önálló KDNP-szervezet alakult. Így a megye lakosságának háromnegyede ma már olyan településen él, ahol a KDNP-nek működik helyi csoportja. A Kereszténydemokrata Néppárt markánsan van jelen az önkormányzatokban is. A párt adja a megyei önkormányzat egyik alelnökét. Ezt a tisztséget Polner Eörs látja el. Továbbá négy polgármester, alpolgármesterek és önkormányzati képviselők is dolgoznak a megyében, a szegedi közgyűlésben pedig önálló frakciójuk is van. Ezt egyébként Haág Zalán vezeti. A szegedi frakcióvezető azt is írta, hogy a KDNP – a kereszténydemokrata alternatívát hangsúlyosan megjelenítve – a Fidesszel szövetségben 2023-ban is az itt élők boldogulásáért, a települések jövőjéért fog dolgozni a megyei és helyi önkormányzatokban.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!