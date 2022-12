Két és fél hétre köszöntek tehát most el egymástól tanárok és diákok, az utolsó tanítási nap pedig mindenhol már az ünnepi készülődésről szólt. A Gedói Általános Iskola nyolcadikosai például egymás megajándékozásával kezdték a napot. Úgy láttuk, a legnagyobb sikere egy rénszarvason ülő, zenélő Mikulás figurának volt: bár az nem derült ki, ki vihette haza, de tény, hogy remekül elszórakozott vele az egész társaság. Osztályfőnökük mézeskalácsot sütött nekik, azt eszegették naranccsal, közben pedig játszottak, beszélgettek. Arra a kérdésünkre, unatkoznak-e majd a hosszúra nyúlt téli szünet alatt, határozott nem volt a válasz. Mint mondták, lesz mit kipihenni, hiszen mostanra nagyon elfáradtak év eleje óta. – Én tuti, hogy egyetlen tankönyvet se veszek a kezembe – mondta egy fiú, bár többen halkan megjegyezték: a felvételire valószínűleg ő is kénytelen lesz készülni a szünet alatt is.

Az iskolában volt természetesen ünnepi műsor is, előbb az alsósok, majd a felsősök nézték meg diáktársaik előadását. Miután pedig a gyerekek hazamentek, az iskola dolgozói még összeültek egy közös ebédre.

A többi intézményben is hasonlóan telt a szünet előtti utolsó tanítási nap: az iskolák többsége házon belül szervezett ünnepi műsort, több helyen ugyanakkor templomi koncerttel zárták az évet. Szinte sehol nem kellett a gyerekeknek a megszokott időpontig bent maradniuk, így kora délutánra minden épület elcsendesedett, és valóban most hetekig kihalt lesz minden iskola. Az üzemeltetési rendszerek ellenőrzése és biztonságos működtetése mindenhol az intézményvezetők feladata, ahogyan az is, hogy a téli szünetet követő első tanítási napon, január 9-én a diákokat megfelelő hőmérséklet fogadja. Ezért a tankerület felhívta az érintett intézmények figyelmét, hogy gondoskodjanak arról, hogy már az előző napon kezdjék meg az épület felfűtését.