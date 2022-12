Idén 22. alkalommal adták át a természettudományos tárgyakat oktató pedagógusoknak járó Rátz Tanár Úr Életműdíjat. A nyolc díjazott között, ahogy azt portálunkon is olvashatták, egy szegedi pedagógus is volt. Moróné Tapody Éva a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium fizikatanáraként dolgozott pályája elejétől két évvel ezelőtti nyugdíjazásáig, pedagógus társait azonban a mai napig segíti.

– A fizika napról napra változik, hiszen mindig vannak új felfedezések. Jártam úgy pályám során, hogy amit tanítottam, azzal kapcsolatosan megjelent egy másik, frissebb információ, így másnap kijavíttattam a gyerekekkel a füzetben. Azt tapasztaltam, hogy ez a naprakészség tetszik a diákoknak. Hogy ne kelljen minden tanárnak folyamatosan kutatnia, egyszemélyes akciót indítottam 2007-ben: a fizikával kapcsolatos hírleveleket kezdtem gyártani. Ezekben órai anyagok, előadások, fizikával kapcsolatos tévéműsorok és cikkek ugyanúgy helyet kapnak, mint az aktuális versenyfelhívások vagy éppen álláshirdetések. A célom az volt, hogy olyan érdekes információkat adjak át, melyekkel a fizika órákat is érdekesebbé lehet tenni, illetve a legújabb információk is megszerezhetők belőle. Több mint 1500 hírlevelet szerkesztettem már meg, melyeket azok kapják meg, akik erre feliratkoznak. Ezekkel 2 ezer kollégát érek el ennek köszönhetően az országban, ők pedig szakmai közösséggé is váltak – mesélte a tanárnő.

Az érdekességeket Moróné Tapody Éva aktív tanárként is igyekezett mindig megtalálni. – A Tömörkény iskolába kevés olyan diák jár, akiknek a fizika az életcélja. Az volt a célom, hogy szeressék meg ezt a tantárgyat, mert akkor egy életen át érdekelni fogja őket. Nálam például minden óra kísérlettel kezdődött, amit a gyerekek állítottak össze. Azt gondolom, a fiatalok ezekre és a filmekre emlékeznek, ráadásul ez megadta minden órának a kezdő sebességet. Nem mellesleg pedig én is sokat tanultam ezekből. Igyekeztem ugyanakkor szigorú és következetes lenni, bízom benne, hogy ezzel a kombinációval meg tudtam tanítani mindenkinek ezt a tárgyat – mondta.

A szegedi tanárnő szakcsoportvezetőként benne volt abban a társaságban, mely véleményezte a Rátz Tanár Úr Életműdíjra beérkezett jelöléseket. – Éppen ezért volt hatalmas meglepetés, amikor felhívtak, hogy tegyem szabaddá magam a díjátadó napjára, mert nem találkoztam az én pályázati anyagommal. Számomra ez adja ennek az elismerésnek az igazi értékét: hogy olyan kollégáim vannak, akik nemhogy nem irigyek, de felterjesztenek és aztán így megszervezik ezt az egészet – mosolygott.

Moróné Tapody Éva azt mondja, szívesen ment el nyugdíjba két évvel ezelőtt, mert bár a gyerekek hiányoznak, a hírlevelek szerkesztésével megmaradt a kapcsolata tantárgyával, így viszont sokkal több ideje marad 8 unokájára. - Ezt a szeretetlistát, ahogy én hívom, amíg csak bírom, életben is szeretném tartani. Mert elhatároztam, hogy amit csak tudok, megteszek a fizikáért – fogalmazott.