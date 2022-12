2019-ben Vata Sándor fafaragóhoz látogattunk el, aki akkor már a második karácsonyát töltötte egyedül Ásotthalomhoz közeli tanyáján. Sanyi bácsi azóta elköltözött Ásotthalomról. 2020-ban karácsony előtt, december 23-án Mórahalom tanyavilágában jár­­tunk, akkor azt írtuk, hogy Juliska nénire és Bandi bácsira csak a tanyagondnok nyitja rá az ajtót a következő napokban.

Füst és sötétség

A társadalom perifériájára szorult, gyakran kiszolgáltatott helyzetben lévő, magányos emberek örülnek, hogy egyáltalán valaki rájuk nyitja az ajtót. Káposzta Mária is így fogadott minket. – Vártam is nagyon – mondta kollégámnak, aki már nem először járt az ásotthalmi tanyavilágban egyedül élő asszonynál. – Most gyújtottam be, füstölni fog – fi­­gyelmeztetett, de felesleges volt, mert akkora volt a füst odabent, a sötét szobában, hogy alig kaptunk levegőt. Marika néni háza néhány éve kiégett, azóta feketék a falak és a plafon a koromtól. A félhomályon az ablak sem segít.