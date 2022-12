Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is negyedévekre bontva tekintjük át, hogy milyen eseményeket tartogatott számunkra 2022. Az első negyedévet jelentősen meghatározta az április harmadikai választást megelőző kampányidőszak, így számos miniszter és államtitkár járt Csongrád-Csanádban, köztük Palkovics László, Varga Mihály és Szijjártó Péter is, sőt március 29-én Orbán Viktor miniszterelnök is látogatást tett, a makóiakat lepte meg Lázár János utcafórumán.

De Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármesterének, a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltjének érdekes kijelentéseiből sem volt hiány, rögtön az újévi köszöntőjében az időseknek ment neki, politikai hasznot remélt abból, hogy a koronavírus sok áldozatot követelt az idősebb korosztály körében. Néhány héttel később pedig arról beszélt, hogy szerinte átgondolandó a marihuána legalizálása hazánkban.

Beruházásokban, pályázatok elnyerésében is gazdag volt az első hónap. Rögtön az év elején számolhattunk be arról, hogy a Vidékfejlesztési Programban 100 milliók érkeznek útfejlesztésre Farkas Sándor országgyűlési képviselő körzetébe, vagyis a megye 3-as számú választókerületébe. Nem sokkal később megírtuk: az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium együttműködési megállapodást írt alá január 11-én Szegeden, majd átadták a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ és a Szegedi Tudományegyetem inkubátorházát az ELI Science Parkban. Ezt követően újabb jó hír érkezett, a kormány forrást biztosított a 2021 végén leégett szentesi sportcsarnok újjáépítésére.

Az első hónapokban lőteret kapott Szegeden a Csonka-iskola, Csongrádon pedig elkezdték a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ kialakítását. A Szegedi Tudományegyetem új esetkocsit kapott, Szentesen letették Délkertész új komplex logisztikai központjának alapkövét, Domaszéken új közösségi központot avatott a Szeged-Csanádi Egyházmegye, Szegeden pedig elkezdődött a Holt-Tisza rehabilitációja. Szintén a megyeszékhelyen indult el a kardiorespiratorikus kiválósági centrum kialakítása, Csongrádon megkezdték az agrárágazati központ létrehozását, Makón pedig építőipari oktatótermet adtak át a Návay-technikum Bajza utcai épületében. Kerékpárutakkal is gyarapodtunk: elkészült a Szegedet Bordánnyal összekötő bicikliút hiányzó szakasza, valamint a Sándorfalvát és Ópusztaszert összekötő út is.

A rendőrségnek, a katonáknak, a mentőknek és tűzoltóknak is bőven volt dolga. Már január első hetében vonatgázolás volt Szegeden, egyetlen hét alatt pedig mintegy kétezer határsértőt tartóztattak fel hazánkban. Az embercsempészek sorra okozták a baleseteket. Ruzsánál egy katona lövéseket adott le egy autó kerekeire, miután többszöri felszólításra sem akart megállni a sofőr, aki az egyik katona felé kormányozta a járművet. Később egy 28 migránssal teli furgon csapódott házfalba Forráskúton, majd olvasónk domaszéki tanyájának kerítésébe csapódott be egy embercsempész.

Közben újra bíróság elé került a Mars téri pavilonbontás ügye, Joób Márton önkormányzati képviselő ellen vádat emeltek költségvetési csalás miatt, és tárgyalás indult az évekkel ezelőtt megölt Koncz Judit ügyében Szegeden.

De olyan szörnyűségeket is tartogatott 2022 eleje, mint az orosz invázió Ukrajna elleni kitörése, ami február 24-én kezdődött el. Egy emberként fogott össze megyénk az Ukrajnából hazánkba menekülőkért, gyűjtések indultak, befogadóhelyek jöttek létre és több jótékonysági programot is tartottak a menekültekért, például Mága Zoltán hegedűművész a dómban adott jótékonysági koncertet.

Többeknek azonban kitüntetést hozott az év eleje. Arany T. János kollégánk első helyezést ért el az országos Vándortábor fotópályázaton a Zemplénben készült fotójával, Mádi József sportújságírónk Csongrád-Csanád megye sportjáért és ifjúságáért díjat kapott, Becsei Dávid sportújságíró pedig Az év újságírója lett a Délmagyarország napilapnál. Szenti Tibor vásárhelyi író, etnográfust Széchenyi-díjjal tüntették ki, Hannauerné Szabó Anna, a vásárhelyi Innowear-Tex Kft. tulajdonosa Magyar Gazdaságért díjat kapott, Karikó Katalin pedig átvette a megyeszékhelyen a Szegedért Alapítvány elismerését.

Többen jubiláltak is, köztük a dél-alföldi csecsemők mentését végző Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány, amely 30 éves lett, a Makói Hagymatikum pedig 10 éves évfordulót ünnepelt. Szomorú évfordulóra is emlékeztek, 20 éve volt ugyanis annak, hogy elhunyt Rapcsák András, Hódmezővásárhely néhai polgármestere.