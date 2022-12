– Mint minden esztendő, ez is nagy reményekkel indult. Természetesen a költségvetés elkészítése után nagy lendülettel fogtunk hozzá a munkának, bíztunk abban, hogy sikeres pályázataink vannak benyújtva és ezeket nyertesként könyvelhetjük majd el – kezdte Zákányszék 2022-es évének értékelését Matuszka Antal polgármester.

– Nyáron a legnagyobb feladatot a polgármesteri hivatal felújítása jelentette. Május elején ki kellett költöznünk, és örömmel mondhatom, hogy Luca-napjára, december 13-án sikerült visszaköltöznünk. Bár nem vagyunk babonásak, de igyekeztünk minél hamarabb ide visszaköltözni. Nagyon nagy munka volt és nagyon komoly pénzbe került. A kormányzat a Magyar Falu Programban a bekerülési költség felét finanszírozta, míg a másik felét a képviselő-testületnek önerőből kellett megoldania. Reméljük, hogy valamilyen póttámogatást tudunk benyújtani és jogosultak is lehetünk rá.

A polgármester azt mondta, a lényeg, hogy 30 év után megújult a hivatal kívül-belül. Akadálymentesítették az épületet, felújították a teljes elektromos és informatikai hálózatot, festettek és burkolatokat cseréltek.

Fotós: Török János

– Az év végét sajnos nagyon rossz szájízzel érjük meg, hiszen rendezvényeket kellett elhalasztanunk, illetve többet nem is tudtunk megrendezni. Ezek egyike a böllérnap, ami már tradicionális rendezvény a faluban és idén már második alkalommal maradt el. A nagysikerű Traktorshow megköszönő bálját is kénytelenek voltunk elhalasztani. A bizonytalanságot éreztük az év folyamán és ez mondjuk úgy, hogy tart még most is. A legnagyobb problémát mindenki számára, nem mondok újat, az energiaválság jelenti. Ezen kívül segítenünk kell a faluban élő ukrán menekülteken. Mindamellett természetesen a kötelező feladatainkat elláttuk és az intézményrendszerünket sikeresen működtettük. Reméljük hogy a következő évben is így lesz – mondta.