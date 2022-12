A vásárhelyiek 1989. december 22-ére tüntetést szerveztek a Kossuth téren, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a romániai diktatúrával szemben. Mivel aznap délben megnyíltak a határok és a román hadsereg egy része is átállt a forradalmárok mellé, a tüntetés a forradalom melletti szolidaritási és adománygyűjtő ünnepséggé alakult át. Több ezren gyűltek össze és adakoztak, vittek lisztet, rizst, cukrot, más tartós élelmiszert. Több mint 100 ezer forint is összegyűlt, amelyből ugyancsak tartós élelmiszereket vettek. Az adományt Temesvárnak szánták a vásárhelyiek. Többen jelentkeztek a szállításra. Végül Irhás József személy- és Tóth Sándor tehertaxis autójába pakoltak be. A szállítmány azonban nem ért célba, mert az aradi hídon 1989. december 23-án hajnalban tüzet nyitottak a teherautóra, az akkor 44 éves Tóth Sándort lövések érték és a helyszínen meghalt.

Az aradi megemlékezésen Tóth Sándorné Nóra asszony, a Maszol.ro tudósítása szerint elmondta, a történtek ellenére is örömmel látogat el minden alkalommal Aradra, mert boldoggá teszi, hogy az aradiak, románok és magyarok egyaránt tisztelettel gondolnak néhai férjére, és méltóképpen ápolják az emlékét. A vásárhelyi delegáció vezetője, Berényi Károly, Hódmezővásárhely alpolgármestere szerint nemcsak két várost, hanem két nemzetet, a román és a magyar népet kötötte össze Tóth Sándor mártíromsága.

– Számunkra, akik még élünk azok közül, akik ott voltak az eseményeken, azok a napok voltak a legszebb napjaink. Hittünk abban, hogy jó irányba változnak a dolgok, és nagyon sokat jelentett nekünk, hogy voltak, akik segíteni akartak és áldozatvállalásukkal bizonyították, hogy nem vagyunk egyedül – fogalmazott Bognár Levente aradi RMDSZ-es önkormányzati képviselő, a város korábbi alpolgármestere.

Az emlékezés végén a résztvevők megkoszorúzták azt a kopjafát, amelyet Tóth Sándor halálának első évfordulóján állítottak a várhíd közelében.