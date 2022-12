– Vettünk már fát, de nagy segítség az, amit most hozzá kaptunk – mondta Bader Csabáné a Wesselényi utcában, akihez szerdán délelőtt vitt tüzelőt az Angyalsóhaj Alapítvány. Hozzátette, hárman laknak a házban és egyetlen kandallóval igyekeznek felfűteni; egy télen nagyjából húsz mázsa tűzifára van szükségük. A felaprított fát a kapun betolató teherautóról döntötték az udvarra.

Az Angyalsóhaj Alapítvány karácsony előtt már sok esztendeje igyekszik segíteni az otthon melegét megteremteni a rászoruló családoknak. Idén – ugyancsak a korábbi évekhez hasonlóan – élelmiszercsomagokat és ajándékokat is osztottak. A tűzifát most is a svájci tulajdonú üzem, a Givaudan nagylelkű, 2,5 millió forintos felajánlásának köszönhetően tudják biztosítani összesen 50 családnak, mindegyik 5 mázsát kap – mondta el Varga Márta, az alapítvány kommunikációért felelős kuratóriumi tagja. A fát ezekben a napokban viszik házhoz az érintetteknek, a kiszállítás szerdán kezdődött.