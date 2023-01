Megírták szombaton a központi írásbeli felvételi vizsgát a középiskolákba készülő diákok. Ahogyan minden évben, idén is sok volt a felháborodott vagy éppen elkeseredett szülő és fiatal, ezúttal a nyolcadikos matematika feladatsorok miatt. Amellett, hogy az utolsó példa kétértelműen volt megfogalmazva, összességében is nehéznek találták a vizsgát. Cserébe viszont a magyar sokkal könnyebb volt, mint amire számítani lehetett.

A fővárosi Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban már vasárnapra kijavították az ott megírt dolgozatokat, melyek eredményét nyilvánosságra is hozták. Eszerint a hatodikos vizsgázók átlageredménye magyarból 35,9, matekból 31,9 pont lett, a nyolcadikosoké pedig magyarból 37,5, matekból 28,6. Az AKG-s hatodikos írásbelik átlaga 10 év átlagában 0,4-1,2 ponttal tért el az országos átlagtól, a nyolcadikosok átlagos eredménye az országban 5-7 ponttal szokott kevesebb lenni, mint az AKG-ban írók átlaga, így ezek alapján elég jó becslést lehet adni a várható országos átlagokra.



A feladatok értékelésében idén a szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjai és pedagógusai segítették lapunkat. Balogh Kinga intézményvezető, magyar szakos tanár elmondta, a magyar feladatsor korrekt volt. – Időben is teljesíthető volt, a kérdések típusfeladatokhoz kötődtek, a fogalmazás témája gyerekbarát és műfaja sem volt ismeretlen, hiszen évek óta érvelő fogalmazást kérnek – sorolta. Hozzátette azonban, hogy idén több olyan faladat volt, amelyhez tárgyi tudás kellett.



Mindez a matematika feladatsorról már nem volt elmondható Nyitray Tamásné Mária szerint. A pedagógus indoklását azzal kezdte, hogy volt benne például új típusú faladat, ami korábban nem. A térgeometriánál is más jellegű testtel kellett dolgozni, mint az előző években. Sokat kellett számolni, ami jelentősen lelassította a munkát, a szövegek is hosszúak voltak, így a 10 feladat 45 perc alatt egy átlagos gyereknek sok volt. – A 10. feladat megfogalmazása nem volt egyértelmű, volt kollégánk is, aki félreértette. Egy 7 pontos példánál ez nagyon súlyos veszteséget jelenthet – tette hozzá.

Ezen végül tegnap délutánra segített az Oktatási Hivatal: kiadtak egy módosított javítókulcsot, amelyben a feladat többféle értelmezését is elfogadják.

Az emelt magyaros nyolcadikosokat kérdeztük meg, ők hogyan értékelték a felvételit. Többségük a magyar dolgozatánál 40 pont feletti eredményre számít, matekból viszont elég nagy a szórás, 10 és 38 pont közé tették teljesítményüket. A tízes feladatot például azok közül, akik megoldották, öten értelmezték rosszul és csak egy diák jól.

Többen azt mondták, nagyon el voltak keseredve, most csak abban tudnak bízni, hogy a többségnek hasonlóan rossz eredménye lesz, így még bekerülhetnek a vágyott középiskolába. De olyan is akadt, aki már most lemondott az egyik vágyott szakról, mert esélytelennek érzi oda magát. Egy diák mondta azt, hogy mivel jól sikerült a matematika dolgozata, lehet, hogy megpróbálja a Radnóti matek-fizika szakát. – Eredetileg elérhetetlen vágy volt számomra, de látva a többiek eredményét, még az is lehet, hogy nem vagyok esélytelen – mosolygott.



Az eredményeket február 10-éig teszik közzé a javító intézmények.