– Hogy mire számítok ebben az évben? – kérdezett vissza Makra József, Ópusztaszer polgármestere. – Még nem gondolkodtam rajta és személyes fogadalmat sem teszek. De a legfontosabb az lenne, ha felújíthatnánk, szinte teljesen újjávarázsolva a ’70-es években épült óvodát, amit én Sztálin utolsó bosszújának nevezek. Erre 300 millió forintos pályázatot adtunk be – közölte. Azzal toldotta meg: ha nehéz évek is jönnek – mert szerinte elképzelhető, hogy még 2024 is az lesz –, túl kell élni, méghozzá úgy, hogy közben fejlődjön Ópusztaszer.

Tóth Tibor, Csengele első embere azt emelte ki, hogy 2023-ban munkatársaival együtt igyekeznek még több időt szánni, jobban odafigyelni az emberi kapcsolatokra, amire az elmúlt évben is törekedtek. Tavaly október 1-én adták át hivatalosan az iskolai tornacsarnokot, és szeretnének a közeljövőben egy hasonló nagyságrendű beruházást megvalósítani. – A csarnok 572 millió forintba került, az óvodai konyha fejlesztésére, bővítésére 680 millióra pályáztunk, amit most forráshiány miatt elutasítottak. Pedig nagy szükség van rá, mert a jelenlegit kinőttük, a 300 adagos konyhában jóval több ételt főznek a szakácsok – árulta el.

Az iskolai sportcsarnok után újabb nagyberuházásban gondolkodik Csengele.

– Általában nem számítok semmire, nem kalkulálok, az éppen aktuális feladatokat kell végrehajtani. A legutóbbi megvalósulását már tapasztalhatták a pusztaszeriek: a január 1-jei kezdési határidőnél pár nappal korábban, már december 28-án éjszaka elsötétedett a falu, a szolgáltató kérésünknek megfelelően 22 órától hajnali 4-ig lekapcsolta a közvilágítást – közölte Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere. Viccesen hozzáfűzte: így jobban érvényesülhettek a tűzijátékok. – Nehéz év lesz, igyekszünk kreatívan megoldani a feladatokat, kihozzuk belőle a lehető legjobbat – ígérte.

Ujvári László, Balástya vezetője arra helyezte a hangsúlyt, hogy remélhetőleg olyan év lesz a 2023-as, melynek során helyi szinten nem kell megszorításokat alkalmazni, megmarad a településre évtizedek óta jellemző béke és harmónia, és azt tovább vihetik a következő években is, melyhez kellenek a vidám hangulatú programok. – Idén is számítok mindenben az intézményeinkben dolgozókra és a balástyai civil szervezetekre. Közös céljainkat ugyanis csakis együtt érhetjük el – jelentette ki.