Az eperjesi óvodát 2014-ben zárták be, még Kiss Csaba polgármestersége idején. Egyszerűen elfogytak a gyerekek. Abban az esztendőben már csak 5 óvodásuk volt, szeptembertől pedig 3 maradt volna. Az intézmény így fenntarthatatlanná vált, 2014. június 13-án elbúcsúztak a gyerekek az óvodától, az épületre pedig lakat került. Ma már csak a régi tábla emlékeztet arra, hogy ott működött a kicsik intézménye.

A településvezetésnek most olyan tervei vannak, amelyek az idősek életét is megkönnyítenék és a gyermekes családoknak is jó lenne.

– Sajnos jó néhány éve már, hogy használaton kívül került a régi óvodaépületünk. Mivel elöregedő falu vagyunk, ezért 2023-ban szeretnénk megoldani az idősek nappali ellátását – mondta Kabai Mátyás, Eperjes polgármestere. Az óvodában első lépésben egy melegítő konyhát terveznek kialakítani, illetve idősek napközijét. Hosszú távon pedig egy bentlakásos intézményt létesítenének a faluban, ennek helye még kérdéses. Annyi bizonyos, igény lenne rá helyben és a környező településekről is.

A régi egészségház épülete. Fotó: Kovács Erika

A településvezető arról is beszélt, hogy az óvodát is szeretnék újraindítani. Az elmúlt években ismét növekedett az eperjesi gyermeklétszám. Idén pályázati forrásból sikerült egy új, 9 személyes kisbuszt beszerezniük, amelyre azért is volt nagy szükség, mert az óvodásokat és bölcsődéseket az önkormányzat hozza-viszi Fábiánsebestyénre, és a gyerekek egy buszra már nem fértek fel.

– A tervek még képlékenyek. Ha úgy döntünk például, hogy a volt óvodában szociális intézményt alakítunk ki, az óvodának és a mini bölcsődének máshol is lehetne helye a faluban, például a régi egészségház épületében, vagy abban a családi házban, amelyet az államtól ingyenes tulajdonba vétellel kaptunk – említette meg Kabai Mátyás.