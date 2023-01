– Az első adag szociális tüzelőt december elején adtuk ki. Akkor mindenki, aki pályázott és jogosult volt, 5 mázsát kapott. A második turnusban pedig most kapják meg a rászorulók a fát. A mennyiség, amelyet most adni tudunk, személyenként 3 mázsa – tudtuk meg Vágó Miklóstól, Árpádhalom polgármesterétől.

A kidőlő fák egy részét is is kiosztják

– Sajnos sokan úgy mentek neki a télnek, hogy egyetlen deka fájuk nem volt. Örült mindenki, ha a számláit befizette és még ennivalóra is telt. Fára félretenni nagyon nehéz volt. Ráadásul az ára is iszonyatosan magas. Ezt érezzük is a szociális tűzrevaló igénylésénél, emellett szinte naponta jönnek személyesen is a lakók az önkormányzathoz, hogy fát kérjenek. Most még van valamennyi, de a készletünk vészesen fogy – mondta a polgármester. Véleménye szerint nagy szerencse, hogy eddig enyhe volt a tél, így mindenki átvészelte kevés tüzelővel is az elmúlt hónapokat.

– Nem tudhatjuk, hogy milyen lesz a folytatás. Árpádhalomnak nagy a ligetes területei vannak, ahol sok az öreg, évszázados fa. Ezek közül jó néhány kidőlt az esőben felázott talaj, illetve a nagy szelek miatt. Ezeket a fákat is összevágtuk, abból is juttattunk el a lakossághoz. Most is éppen ilyen okból függesztettük fel a faosztást. Az egyik, kastély melletti fa megdőlt az épület felé. Ki kell vágatnunk, mert ha rádől a kastélyra, milliós kárunk lesz. Ebből is tűzrevaló lesz – részletezte Vágó Miklós.

Mártélyon módosítják a helyi rendeletet

Mártélyon a múlt héten csütörtökön döntött a képviselő-testület a szociális tűzifa pályázatokról. A héten kezdik osztani.

– Decemberben is osztottunk fát, nagyjából 5 mázsát. Kicsivel többen kaptak, mint az azt megelőző osztáson. Nagyjából ugyanazok kapnak a mostani januári osztáson is tűzrevalót, most is 5 mázsát – mondta Ambrus István, Mártély polgármestere, akitől azt is megtudtuk, hogy mintegy félszázan részesültek a tüzelőadományban. Februárban a testület módosítja majd az ide vonatkozó rendeletet, emelik a kiosztható mennyiséget és az igénylések számát is.

Derekegyházon szenet kaptak a rászorulók

Pitvaroson a szociális tüzelő kétharmadát már kiosztották, 90 körüli család kapott fát, családonként 10 mázsát, aprítva.

– A jövedelmek növekedése miatt az igénylők száma csökkent, így tudtunk nagyobb mennyiségű fát kiosztani a pályázók között – mondta Radó Tibor, Pitvaros polgármestere. Idén úgy tervezik, emelik a rendeletben a jövedelemhatárt és különbséget tesznek a családok és az egyfős háztartások között is. A kiosztásra kerülő fa egyharmadát még várják, a sár miatt ugyanis egyelőre nem tudja az erdőgazdaság leszállítani.

Derekegyházon néhány éve már szenet kapnak a rászorulók, nem fát.

– Még novemberben rendeltük meg a szenet, amelyet most kaptunk meg január második felében. Azonnal hozzáláttunk a kiosztáshoz, hiszen már lecsökkent mindenkinek az otthoni tüzelőkészlete. Összesen 91 családot támogattunk 365 mázsa szénnel – mondta el lapunknak Szabó István, Derekegyház polgármestere.