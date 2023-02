Nagyon innovatívnak tartom az ötletet, hogy a diákok négy országban szerzett tapasztalataikat illeszthetik be a szakmai képzésükbe, ez nagy lehetőség számukra

– beszélt a projektről Claire Legras, aki a Krúdy-iskolával is igyekezett megismerkedni egy rövid séta alatt. Megnézte többek között a tankonyhát, a tanéttermet, a szimulált szállodai recepciót és hotelszobát is, illetve meghallgatta, hogy az iskolának milyen, hosszú ideje fennálló egyéb francia kapcsolatai vannak. De érdeklődéssel állt meg az intézmény büszkeségfala előtt is, melyen a legsikeresebb diákok fotói láthatók, illetve külön megdicsért egy tablót, melyen a végzett szakácsok befőttes üvegből mosolyognak ránk.

Örömmel láttam, hogy itt kiemelten kezelik a nyelvoktatást, illetve azt is, hogy a pedagógusok milyen pozitív hozzáállással és nagy erőfeszítéseket téve segítik a diákokat. A légkör pedig nagyon barátságos

– összegezte benyomásait, mielőtt tovább indult az egyetemre, ahol előadást tartott.