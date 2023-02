Éledeznek a kertek, ám többségük vegyes állományú, akár több hetes eltéréssel fakadnak a fák és a bokrok. Az almatermésűek például még alszanak, viszont van, ahol a cseresznye már rügyezik. Éppen ezért Zsigó György növényorvos és talajtani szakmérnök szerint el lehet kezdeni a tavaszi lemosást, aminek szerinte megnőtt a jelentősége, 3-4 nyári permetezéssel ér fel az.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara oldalán megjelent írása szerint változtatni kell a lemosás módszerén, tavasszal az olajos szerektől kell megvédeni a kertünk talaját. Az okleveles agrármérnök jelezte, a réztartalmú gombaölők kicsapják a talaj mikroszervezeteinek a fehérjéit, míg az olajos rovarölők bevonják és megfullasztják azokat. Ezért fontos, hogy a permetezendő fák alá fóliát terítsenek a kertbarátok.

A hatóanyagok tekintetében azt javasolta, hogy a réztartalmúakat inkább az őszi lombhulláskori lemosásra hagyják meg a gazdák, de akár ismételhetnek is vele rügypattanáskor azoknál a fásszárúaknál, ahol a gombák, baktériumok okozzák a gondot. Megjegyezte, a kéntartalmú szereket a lisztharmat fertőzésre érzékeny növényeknél használják, ez gyérítő hatás lesz az atkákra is. Az alma esetében a rügypattanást és a kibújó kis leveleket kell megcélozni, míg a szőlőnél a tőkéhez közeli, alsó kis levélkéken tudják elcsípni az első tüneteket.

A paraffinolajat vagy növényi olajat tartalmazó rovarölőkkel pajzstetveket, levéltetveket, egyes atkafajokat és még számos a kéregrepedésekben áttelelő rovart gyéríthetnek a kertbarátok. Különböző réz, olaj, kén kombinációkat tartalmazó lemosókat be tudnak szerezni, ezek előnye, hogy egy menettel több ellenséget is gyéríteni tudnak, plusz az olaj segít a gombaölő hatóanyagok kéreghez tapadásában is. Zsigó György szerint néhány nedvesítőszer lemosáskor is használható, hiszen növelik a permetlé szétterülését, tapadását.

Figyelmeztetett, a gyümölcsmúmiák eltávolítása, a kéregkaparás és a metszés után kezdjenek hozzá a lemosáshoz a gazdák. Megjegyezte, ha még korai lenne a metszés, akkor fordítsanak a sorrenden, vagyis most permetezzenek, és akkor metsszenek, amikor már látható az esetleges fagy hatása. Fontos, hogy ebben az esetben csakis kesztyűben dolgozzanak.