Elsőként a tanuszoda fogadja vendégeit Makón.

– Mintát vettek a medence vizéből. Ha ennek az eredménye visszaérkezik, és jó, nyitunk – mondta Lajtosné Papp Noémi, a Hagymatikum divízióvezetője.

Ennek időpontját a fürdő honlapján, illetve közösségi oldalán fogják nyilvánosságra hozni. A nyitásra egy általános karbantartással, illetve a kiszolgáló terek takarításával készülnek. Külön ceremóniát nem rendeznek, hiszen a Hagymatikum többi részlege eddig is üzemelt. A vendégek minden hétköznap jöhetnek a tanuszodába, de a megszokott rendtől eltérően csak a Szent János tér felől. Ennek oka az építkezés.

– Mi az első héten egy új kiállítással fogadjuk az olvasókat – mondta a március elsején nyitó József Attila Városi Könyvtár igazgatója, Szikszai Zsuzsanna.

Lőrincz Magdolna kiszombori szobrász-festő alkotásai kerülnek közönség elé, és ráadásként különleges fotók is: Ádók Zsanett, aki nemrégiben egy országos pályázat fődíját hozta el, munka közben lefotózta az alkotót. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a bibliotéka a lezárás idején is működött, hiszen rendeztek kirakat-kiállításokat és az épületen kívüli kölcsönzés is folyt. Most, az olvasók újbóli fogadására készülve rendezik a gyűjteményeket, takarítanak, selejteznek.

A Hagymaház is szervezett külső programokat addig, amíg az épületet nem lehetett kinyitni – legutóbb a hét végén, farsangi családi kézműves rendezvényt a Szignum iskolában. A kulturális-közművelődési intézmény március 15-étől lesz ismét nyitva. Az igazgató, Zsámboki Erika arról tájékoztatott, hogy addig a szükséges nagytakarítást elvégzik. A filmbarátoknak sem kell aggódniuk: a mozi 23-ától várja vetítésekkel őket.

A sort a József Attila Múzeum zárja március 31-én. Az itteni helyzetről ugyancsak Szikszai Zsuzsanna adott tájékoztatást, hiszen a könyvtárral összevonva, egy intézményként működik. Mint kiderült, tulajdonképpen korábban is nyithatnának – hogy mégsem teszik, annak az az oka, hogy még javában folynak az új, Emberek, magyarok: íme a költő című interaktív József Attila-kiállítás előkészületei. Festenek, építenek, rendezik a tárlatot.

– Igazi meglepetés, szándékaink szerint nagy újdonság lesz a múzeumlátogatóknak – mondta az igazgató. Ez a Nemzeti Kulturális Alap 20 millió forintos Géniusz-támogatásának köszönhető.