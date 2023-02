Az utóbbi időszak legtöbbeket foglalkoztató témája kétségkívül a közvilágítás kérdése volt Sándorfalván. Mint ismert, az energiaárak elszabadulása rendkívül nehéz helyzetbe hozta az önkormányzatokat, így a sándorfalvit is. A legnagyobb tételt pedig mindenhol a közvilágítás jelenti. Nem véletlen, hogy sok településen ezzel kezdték a spórolást. Van, ahol csak a díszkivilágítás megszüntetésével, de akad olyan vármegyei falu is, ami éjszakára teljes sötétségbe borul, ugyanis minden köztéri lámpatestet lekapcsolnak.

Sándorfalván is felmerült ennek a lehetősége, mivel az eddigi 14,5 millió forint közvilágítási költségre 2023-ra 54 millió forintos ajánlatot kapott a település. Az év utolsó napjaiban született meg az a rendelet, ami úgy szólt: ha nem érkezik normatíva az állam részéről, január elsejétől 23 óra és hajnal 4 óra között lekapcsolják a közvilágítást Sándorfalván és annak kiskertes részein is, valamint erre az időszakra 40 km/óra sebességkorlátozást is bevezetnek a településen. Mivel azonban az MVM nem tudja egyik napról a másikra a kikapcsolást megvalósítani, már ekkor lehetett tudni, hogy ez valósággá csak februárban válhat.

Időközben azonban a kormány kiegészítő normatívát hagyott jóvá a sándorfalvi önkormányzat számára.

– Ennek következtében bővültek az anyagi lehetőségeink és az egész település közvilágításának lekapcsolása már nem indokolt. A közlekedés biztonsága és a közbiztonság szem előtt tartása érdekében az a döntés született, hogy csupán a település bizonyos szakaszain szűnik meg a közvilágítás egyes lámpatesteken – mondta el Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester.

Februárban tehát módosították a rendeletet. Ennek értelmében továbbra is égnek majd egész éjszaka a lámpák a Sövényházi úton, az Alkotmány körúton, a Szabadság téren, az Ady Endre utcának a Szabadság tér és a Mátyás utca közötti szakaszán, a Mátyás utcának az Ady Endre utca és a Rákóczi utca közötti szakaszán, a Rákóczi utcában, a Hunyadi utcában, illetve belterületen a gyalogos-átkelőhelyeknél és az útkereszteződéseknél. A kereszteződések között, valamint ott, ahol a szakemberek szerint az szükséges. egy vagy két lámpatest marad égve.