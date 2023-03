A mindszenti közéletet az utóbbi időkben az idősek otthona költözésének/maradásának ügye bolygatta meg leginkább.

Tavaly októberben a képviselő-testület úgy döntött, november 1-jétől a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társuláshoz (HTKT) tartozó idősek otthonát átmenetileg, a fűtési időszak végéig, a vásárhelyi Kovács-Kűry Időskorúak Otthonába költöztetik az energiaárak drasztikus emelkedése miatt. A döntés után Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a kistérségi társulás elnöke egy fórumot hívott össze Mindszentre, ahol kijelentette, félreértés, hogy a HTKT szeretné bezáratni a mindszenti idősek otthonát. Erre Zsótér Károly mindszenti polgármester közleményben reagált. Úgy fogalmazott, Márki-Zay Péter, a HTKT elnöke maga adott megbízást a mindszenti idősotthont is üzemeltető Kapcsolat Központ igazgatójának, hogy készítsenek megtakarítási, költséghatékonysági tervet. Ebben többek között a két bentlakásos intézmény összevonása is szerepelt.

A mindszenti lakosok felháborodásuknak adtak hangot. Demonstrációt, utcai gyűlést és felvonulást is szerveztek az otthon helyben maradásáért. A 20 lakó közül végül csak 2-en vállalták volna az ideiglenes költözést, ezért az önkormányzat visszavonta a határozatát.

Fotó: Kovács Erika

A mindszenti idősotthon fennmaradási engedélye idén év végéig szól. Fenntartót mindenképpen vált az intézmény, mert a kistérségi társulás 2023. december 31-én megszűnik. A szerdai testületi ülésen is naprendre tűzték az idősotthon ügyét, de lapzártánkig nem értek a tárgyalásáig. Az ülést megelőző bizottsági ülésen viszont elhangzott, folyamatosan egyeztetnek a kormányhivatal szociális és gyámügyi osztályával. Azt a tájékoztatást kapták, hogy jogszabály-módosítás várható, amivel az ideiglenes működési engedélyeket meghosszabbítják. Az elmúlt 20 évben erre több példa is akadt, legutóbb 2020-ban, a mindszenti otthonnak is akkor hosszabbították meg az engedélyét 2023 végéig. Csongrád-Csanád vármegyében számos intézmény van hasonló helyzetben, mint a mindszenti. Ekkora férőhelyszám csökkenést nem tudna kezelni a szociális ellátórendszer.

A következő ülések egyikére részletes költségtervet készítenek az intézmény esetleges önkormányzati fenntartásával kapcsolatban.

Márki-Zay Péter több fórumon is hangoztatta, hogy szükség esetén Vásárhely befogadja a mindszenti idősotthon lakóit és tovább foglalkoztatja a dolgozókat. A bizottsági ülésen elhangzott, célszerű és megnyugtató megoldás lenne, ha ezt az ajánlatot írásba foglalnák.