A kóbor állatok témája a térségben is nehezen megközelíthető anélkül, hogy érdemi diskurzus helyett ne egy újabb szabálytalan acsarkodást indítson el. Utóbbi főként a közösségi felületeket árasztja el, a sötétebbnél még sötétebbre festve a képet. A kommentekben sokszor még azokat is kikezdve, akik egyébként tenni próbálnának valamit. A helyzet természetesen aggasztó, a probléma soktényezős, viszont nincs számottevő tényadat, érdemi bejelentés.

Névtelenül sem beszélnek

A mindszenti helyzetet jól példázza, hogy helyi lakosok nem egyszer megkeresték már lapunkat azzal, hogy folyamatosan félnek a kijárós kutyáktól. Ám az érintettek többnyire visszavonták nyilatkozatukat mondván, félnek a retorziótól. Hasonlókat tapasztal a kóbor kutyák helyzetét civilként rendezni próbáló Zsótér Márta is a településen. Mint lapunknak elmondta, a bizonyításhoz szükség lenne a lakosság közreműködésére, de a legtöbben azt nem vállalják. Még névtelenül sem, pedig volt erre próbálkozás.

Egyértelműen a dózsa-telepi városrészben a legaggasztóbb a helyzet. A kutyákat a kerítés nélküli házak portáján legtöbbször egy bálamadzaggal kötik ki, ami könnyen szakad, ha a jószág megindul. Úgyis lesz helyette másik.

Átszervezett ebrendészet

Zsótér Márta még tavaly kereste meg a település önkormányzatát és felajánlotta segítségét az ebrendészeti telep átszervezéséhez. A befogott ebeket most összesen 10 kennelben tudják elhelyezni, ebből három az új bekerülők karanténja. Ennek persze többszörösére lenne szükség.

Keressük a hosszú távú megoldást, a támogatókat, reményeim szerint még idén lesz bővítés. Végh Ibolya jegyző mindenben az ügy mellé állt

– mondta Zsótér Márta. Időközben megállapodtak a szentesi Mogyoró Menedékkel, illetve az Állatvédelmi-Centrum, Helvéciával. A két szervezet – kapacitásától függően – segít az ivartalanításban és átvevő szervezetként is a mindszentiek mellé álltak. Ahogy Lukács Nikoletta és Buchholcz Gábor is rengeteget segít, Gábor Dianához hasonlóan. De keresnek önkénteseket például az ebrendészeti telep kutyáinak sétáltatásához is – jelentkező ugyan még nem akadt.

A telep Vásárhelyen

Hódmezővásárhelyen a HMSZ Zrt. ebrendészeti telepére kerülnek a kóbor állatok. A szervezet munkatársai úgy tájékoztatták lapunkat, hogy a bekerülő kutyák száma hasonló a korábbiakhoz, viszont az örökbefogadó szervezetek legtöbbször a 45 nap kötelező lejárati idő körül viszik ki a gazdátlan ebeket. Ezáltal folyamatos telt házzal vagy ahhoz közeli állapottal működnek. A bekerülő kutyák egyéni azonosítóval ellátott aránya nemigen változott, 80-90 százalékukban nincs chip. Az örökbeadott kutyák száma még mindig 98 százalék fölötti, 70 százalékukat az állatvédő egyesületek fogadják örökbe.

A vásárhelyi egyesületekkel nincs semmilyen kapcsolatunk, évek óta nem visznek ki az ebrendészeti telepről állatokat. Ellenben sok, távolabbi településen működő egyesülettel jó kapcsolatot ápolunk és rendszeres örökbefogadói a telepről kikerülő kutyáknak

– fogalmazták meg.