Totth Benedek volt a hétfői vendége az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék, valamint a Bakonyi Alapítvány Bolygó bogozó elnevezésű rendezvénysorozatának. A kaposvári születésű szerző 2014-ben robbant be az irodalmi életbe Holtverseny című regényével, amelyért 2015-ben a legjobb első prózakötetért járó Margó-díjat is megkapta. Könyvét már francia és angol nyelvre is lefordították, idén Lengyelországban is megjelenik. A szerzőt Szekeres Nikoletta gyerekirodalom-kutató, a HUBBY Magyar Gyerekkönyv Fórum elnöke faggatta első kötetéről, amelyet tíz éven át írt. Az író-olvasó találkozón Totth Benedek elmondta, fogalma sem volt, hogy kell regényt írni, utólag vakmerő húzásnak minősítette a vállalkozást.

Fotó: Gémes Sándor

A Bolygó bogozó célja, hogy az ifjúsági regények szerzőire irányítsa a figyelmet, ezzel a kötettel azonban az ifjúsági irodalom határmezsgyéjére kalauzolta a közönséget. Ugyanis, ahogy Totth Benedek fogalmazott, nem adja könnyen magát a kötet a beskatulyázásnak. A kamaszregény, a krimi, a lélektani thriller és a fejlődési regény elemei keverednek benne. Sőt, azt is elmondta, ma már úgy van vele, talán elfért volna a 18-as karika a borítón.

A történet kamasz főszereplői ugyanis az uszoda mellett a csúnya beszédben, valamint a testi és lelki erőszak és a kábítószer világában is lubickolnak. A szerző elmondta, kamaszként nem tartozott az aktív lázadók közé, így írt egy regényt arról, ami kimaradt. Persze jelentős túlzásokkal, de a kötet lapjain tombolta ki magát.

Fotó: Gémes Sándor

Totth Benedek jó tanáccsal is szolgált érdeklődő közönségének.

Azt kell megírni, amit akkor is megírsz, ha nem olvassa senki

– tanácsolta.