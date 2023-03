Oktatási Mérföldkövek néven új elektronikus szolgáltatást indított az Oktatási Hivatal. A merfoldkovek.oh.gov.hu weboldalon elérhető nyilvántartásban ügyfélkapus bejelentkezést követően megtekinthetőek az oktatási életúttal kapcsolatos, rendelkezésre álló adatok. A nyilvántartásban jellemzően az elmúlt két évtized adatai találhatók meg olyan tanulmányokról, amelyek valamilyen állami bizonyítvánnyal zárultak. A fejlesztéssel egyszerűen, akár külföldről is hozzájuthatnak az okmányaikkal kapcsolatos információkhoz vagy okmányaik adataihoz a felhasználók. Az információkról igazolást is lehet kérni, ha pedig a kapott adatok hiányosak vagy helytelenek, lehetőség van hibajelzés küldésére is. A rendszerben az oktatási igazolványok adatai 2003-tól, a köznevelési, érettségi adatok 2005-től, a felsőoktatási adatok 2006-tól, a nyelvvizsga-adatok pedig 2007-től érhetők el.