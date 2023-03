A Korona étterem Széchenyi téri terasza üres, a vendéglő ajtaja zárva, odabent minden összepakolva. A bejárati ajtó üvegén magyar és angol nyelvű tájékoztató tudatja: a rezsiárak emelkedése miatt az étterem gazdaságos üzemeltetése lehetetlen feladatnak bizonyul a jelenlegi időszakban, ezért a Korona étterem beszünteti eddig szokványos működését – ez a látvány fogadott bennünket tegnap a helyszínen. A tájékoztató a vendéglátó hely közösségi oldalára is felkerült. Az is olvasható benne, hogy a korábban meghirdetett rendezvényeket megtartják, és továbbra is vállalják újak szervezését. Az újranyitást májusban tervezik.

Fotó: Szabó Imre

A Korona valaha a város legelegánsabb szállodája volt, az épületegyüttes földszinti részén található étterem eredetileg ennek volt a része. Ilyen minőségében 1992-ben zárt be; a város önkormányzata rá két évre megvette, majd 2005-ben felújította közel egymilliárdból. Emeleti részén rendezvényterem van, az egykori vendégszobákból irodákat, tanácskozótermeket alakítottak ki. Az éttermi részt a város igyekezett önállóan bérbe adni – ez néha átmenetileg sikerült, néha nem. Legutóbb 2019 nyarán, 5 évi szünetet követően nyitott ki. Akkor azt írtuk róla, a belváros ékköveként számon tartott Korona konyhával együtt 826 négyzetméteres éttermi részét egy fővárosi illetőségű cég bérelte ki öt évre és alakította át. Hangulatos, mediterrán stílusú vendéglátó hely lett belőle, 20 fős személyzettel indult.

Főleg az áram és a földgáz ára az, ami miatt ez a sajnálatos döntés született

– mondta el érdeklődésünkre az étteremvezető, Budai Ferenc.

Közrejátszott még az étel-alapanyagárak hatalmas drágulása is. Ezeket a plusz költségeket nem lehet ráterhelni a fogyasztókra, hiszen az már jóval meghaladná a lélektani ár határát

– tette hozzá. Azt is elmondta, hogy a májusi újranyitást kicsit átdolgozott koncepcióval tervezik. Az étterem már a szüneteltetés előtt is minimális személyzettel működött. Az emberek jelenleg a cég más vendéglátó egységeiben kapnak munkát, májustól újra számítanak rájuk.